Колку ќе ослабете ако се откажете од јадење леб?

Кога размислуваме за губење на тежината, лебот е цел на критики. Елиминирањето на лебот од вашата исхрана ви овозможува брзо да го намалите внесот на калории и јаглехидрати. Но, дали таквата стратегија навистина има смисла?

Елиминирањето на лебот и другите печива од вашата исхрана изгледа како лесен начин за намалување на внесот на калории. Бројот на калории во лебот варира многу. Во зависност од тоа кои пекарски производи ни се допаѓаат, дали јадеме кифлички или леб почесто, бројот на калории што ги консумираме со овие производи секој ден е различен.

Ако се откажувате од леб за да го намалите внесот на јаглехидрати во вашата исхрана, запомнете дека јаглехидратите се наоѓаат и во други намирници – тестенини, ориз, житарици…. Ако лебот е вашиот главен извор на јаглехидрати, неговото целосно елиминирање го намалува внесот на јаглехидрати.

Лекарите и нутриционистите не препорачуваат целосно елиминирање на која било група на храна, вклучително и јаглехидратите. Здравата, балансирана исхрана треба да вклучува и протеини и масти, како и извори на квалитетни јаглехидрати.

Дали исклучување на лебот ќе ви помогне да ослабете?

Губењето на тежината зависи од калорискиот дефицит, т.е. консумирање помалку калории отколку што вашето тело користи. Како резултат на тоа, вашето тело согорува вишок енергија складирана во вашите ткива. За да изгубите околу 0,5-1 кг неделно, треба да имате дневен дефицит од 300-600 kcal (некои извори дури наведуваат и до 1.000 kcal).

Ако јадете 6-10 парчиња интегрален леб секој ден, неговото исклучување од вашата исхрана ќе создаде калориски дефицит што може да ви овозможи да изгубите околу 0,5-1 кг неделно. Меѓутоа, ако јадете помалку печива, ефектот нема да биде толку забележлив.

Ако јадете само едно парче леб дневно и го исклучување без да правите никакви други промени во вашата исхрана, т.е. да не го замените со друг производ, можете да изгубите и околу 1 кг за шест недели.

Меѓутоа, ако јадете леб или други висококалорични печива со секој оброк, откажувањето од нив може да ви заштеди до 400-500 kcal дневно.

Со што да го замените лебот?

Елиминирањето на пекарските производи може да биде голем предизвик. Затоа е добра идеја да додадете уште еден производ, како што се нискокалоричен зеленчук и овошје, во оброкот од кој „елиминирате“ леб.

Можете да изедете неколку парчиња диња наутро, а за ручек наместо сендвич, да подготвите салата од зелен лиснат зеленчук и посно мисиркино месо. За вечера, можете да додадете половина чаша варена брокула. ​​Овие замени се заситувачки и имаат помалку калории од лебот.

Што ако не можете да се откажете од лебот?

Не секој може да го замисли животот без леб. За среќа, има место за леб во здравата и балансирана исхрана. Изберете производи од цело зрно, избегнувајте бел леб и слатки со шеќер.

Исто така, не претерувајте. Лебот од цело зрно е поздрав, но како и секој друг производ, тој се смета за вашиот дневен внес на калории, па затоа не треба да претерувате.