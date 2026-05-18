Карлеуша изненади со изјавата за Евровизија, а ја спомена и Марија Шерифовиќ

Пејачката Јелена Карлеуша проговори по победата на бугарската претставничка на „Евровизија 2026“ и го искажа своето мислење за овогодинешниот натпревар, но и за тоа што, според неа, е клучно за успех на евровизиската сцена.

На јубилејното 70-то издание на Евровизија, Дара Николаева Јотова од Бугарија триумфираше со песната „Бангаранга“, освојувајќи ја публиката низ цела Европа со својот енергичен настап и впечатлива сценографија.

Карлеуша верува дека победата на Евровизија никогаш не е случајна и дека секој изведувач кој се стреми кон самиот врв мора да има јасен концепт и препознатлив идентитет.

– Концептот секогаш победува на Евровизија. Никогаш само пеење или танцување, ефекти… Нема случајна победа. Марија Шерифовиќ имаше порака и концепт. Плус глас на ангел во тело на момче. Плус ЛГБТ пријателски. Затоа победи. Имавме и „Ураган“. Тие играа топ, пееја топ, ги тресеа ресите. И? Ништо. Бидејќи немаа идеја, личност или концепт. Тука беше и Фуреира од Кипар. Не беше добра пејачка, но беше добра танчерка. Од истата причина, таа не победи – напиша Јелена на социјалната мрежа X.

Потоа таа истакна дека, според неа, контроверзниот рапер Десингерица би се снашол подобро меѓу домашните изведувачи отколку одредени популарни пејачи кои често се споменуваат како кандидати за Евровизија.

– Луѓето мора да разберат дека Десингерица би се снашол подобро таму отколку, на пример, Теа Т. затоа што тој е личност, изглед и КЕМП (намерен кич). Она што е одлично за нас, а тоа се бугарско-турски ритми, Европа не го чувствува затоа што е треш. Дури и победникот на Бугарија не пееше бугарска фолк. Сара Џо, Пич, ако си заминеа, немаше да прават ништо од истите причини. Не го напишав ова за да се расправам со некого, затоа што со мене, со ова знаење, мозок и кариера, не може да се расправа. Ова е совет. И тоа е совет од некој што би бил пречекан на Евровизија како ѕвезда „премногу позната“ за натпреварот – заклучи Карлеуша.

Да ве потсетиме дека оваа година Србија на Евровизија ја претставуваше групата Лавина со песната „Крај мене“, а во финалето го освоија 17-то место.

