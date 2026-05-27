Поранешниот на Милица Тодоровиќ направи потег што никој не го очекуваше, а се’ се случило далеку од очите на јавноста

Пејачот Ненад Јовановиќ, кој ја освои публиката во втората сезона на натпреварот „Ѕвезде Гранда“, и неговата сопруга Јована вчера одбележаа посебен и емотивен момент за своето семејство, крштевката на нивниот син Јаков во манастирот Тумане.

Церемонијата беше извршена во присуство на најблиските членови на семејството и кумови, далеку од очите на јавноста, во духовна атмосфера на еден од најпосетуваните манастири во Србија.

Гордите родители не ги симнаа насмевките од своите лица, а важниот ден за нивното семејство помина во мир, љубов и голема среќа.

Според блиски извори, Ненад особено сакал да го крсти наследникот Јаков во манастирот Тумане, каде што почиваат моштите на Свети Јаков и Зосим, ​​поради што овој чин имал посебно значење за семејството.

Љубовниот живот на пејачот со години привлекува внимание на јавноста, особено поради неговата врска со Милица Тодоровиќ.

Нивната романса траеше неколку години, а по раскинувањето успеаја да останат во одлични односи, што е реткост кога станува збор за поранешни партнери.

Едно време, тој отворено зборуваше за односот што го има со пејачката денес.

– Милица и јас останавме во одлична врска, што на некои луѓе им е чудно. Секогаш се збогуваме, таа е одлична девојка, квалитетна личност и е талентирана. Во некои тешки моменти, таа ми се јавува мене или јас ја повикувам неа. Нема причина да не бидеме пријатели – рече тој.

Иако редовно настапува на прослави и концерти, во последните години ретко се појавува во медиумите и избегнува естрадно експонирање.

Многумина веруваат дека физички не се променил многу од времето на натпреварувањето, но дека неговиот глас станал многу позрел и дека создава одлична атмосфера на настапите.

Кога станува збор за неговиот приватен живот, по раскинувањето со Милица, Ненад ја пронајде среќата со сопругата Јована.

Двојката се венча во 2014 година, а покрај музичката кариера, пејачот се впушти и во приватен бизнис, отворајќи слаткарница во Белград.

– Го планираме ова со години, бидејќи тие произведуваат во Чачак веќе 25 години. Сакавме да ги продадеме тие убави колачиња. Сигурно е дека ситуацијата, кога обемот на работа и на мојата и на нејзината беше намален, влијаеше тоа да се случи токму сега. Задоволни сме – рече тој пред две години за Гранд.

фото:Instagram printscreen/nenadblizanac/ milicatodorovicofficial