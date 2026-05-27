Миле Китиќ се жени по третпат: „Ми се допаѓа по карактер и израз“

Миле Китиќ е во брак со Марта Савиќ со години, а сега ги изненади сите признавајќи дека планира да се жени по третпат.

Тој отворено зборуваше за своето детство, растењето, неговата сопруга Марта и шпекулациите за нивниот брак.

– Марта ми се допаѓаше поради нејзиниот карактер и израз, весниците пишуваа секакви работи, раскинуваат, се зближуваат, дека имав проблеми со Марта – рече Миле меѓудругото, а кога го прашаа што друго може да се очекува од него, тој рече:

– Да се ​​женам по третпат – рече пејачот.

За потсетување, пејачката Сандра Африка се претстави на пошироката јавност во 2006 година како танчерка на пејачот Миле Китиќ. По прекинот на соработката, Сандра ја сними првата песна „Африка“ и започна соло.

Сепак, години подоцна таа призна дека немала помош од Миле на почетокот на кариерата и дека му забележувала за тоа.

-На почетокот бев навредена кога тој не ми помогна во таа смисла. Не ми требаше финансиска помош или нешто слично, туку едноставно да ме најават на Марина Туцаковиќ, бидејќи таа ја напиша песната „Африка“ за мене, а тие беа одлични тогаш. Мислев дека треба само да ме најави, да ја повика и да каже дека доаѓам и дека сакам песна, едноставно е полесно. Тоа се пет минути разговор и сто динари кредит, но не го сфатив тоа, па затоа тоа е единствената причина зошто се налутив – изјави пејачката Сандра Африка претходно за српските медиуми, а потоа додаде една забелешка.

– Кога му требав, и како можеше да биде фин и културен и да ја повика мајка ми, бидејќи бев малолетна, на пример за пасош што е можно поскоро да се пополни и за секакви работи, па тоа малку ме навреди, но немаше кавга – објасни Сандра за Миле Китиќ, а објавија тамошните медиуми во тоа време.

