Пејачката Тејлор Свифт и партнерот имаат строго правило за гостите: Она што сите младенци го сакаат, тие ни случајно да го видат

Ѕвездата на американскиот фудбал, која беше поканета на свадбата на Тејлор Свифт и Тревис Келс, откри строго правило кое сите гости мора да го почитуваат, но и дека има намера да го заобиколи.

Станува збор за свадбата на еден од најследените познати парови денес, кој се сврши во август 2025 година, а чија церемонија се очекува со месеци. Според неофицијални информации, прославата би можела да се одржи во текот на летото.

Иако деталите за свадбата се чуваат во тајност, еден од гостите откри едно од клучните правила за гостите. Квотербекот на Сан Франциско 49ерс, Џорџ Китл, потврди за „ExtraTV“ за време на еден настан дека е поканет на свадбата и дека планира да „прекрши“ едно од правилата.

„Рекоа апсолутно никакви подароци. Но, размислував, Тревис навистина сака стари монети од некоја причина, па можеби би можел да му купам стара монета“, рече Китл, шегувајќи се додавајќи: „Звучи како да може да биде скапо“.

Тој, исто така, ја пофали Свифт во истото интервју, истакнувајќи дека таа е „навистина убава личност и одлична личност за дружење“.

По месеци шпекулации, сè повеќе извештаи сугерираат дека Свифт и Келси би можеле да се венчаат во Њујорк, во Медисон Сквер Гарден, околу американскиот празник 4 јули. Според истите извори, се очекува околните улици да бидат затворени околу два дена, почнувајќи од 2 јули.

фото:Instagram printscreen/taylorswift