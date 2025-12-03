Пејачката открива дека се гледала со Харис Џиновиќ по неговиот развод со Мелина: „Се’што ми вети падна во вода“

Пејачката Наташа Алимпиќ веќе две години не крие дека е вљубена во Харис Џиновиќ и дека тој е мажот што отсекогаш го барала.

Таа се натпреваруваше во „Ѕвезде Грандa“ пред неколку години и привлече внимание поради нејзината изјава за пејачот Харис Џиновиќ.

Пејачката сега откри дека била во пријателска врска со Харис, признавајќи дека Џиновиќ бил тој што прв ја контактирал.

– Се видовме на еден настап каде што се запознавме. Тогаш не разменивме телефонски броеви, но тој некаде ги пронајде моите и потоа успеа да ме контактира. Сакаше да ми се заблагодари за сите убави зборови што јавно му ги упатив. Беше учтив кон мене и ме изненади со одговорот. Немав намера да го провоцирам на кој било начин и да предизвикам контакт на тој начин. Неговата порака беше големо изненадување за мене. Не сакав да ја нагласувам оваа приказна, но ова трае веќе две години – изјави пејачката и откри дали има нешто повеќе од пријателство со Харис:

– Не поминавме долго време заедно. Се запознавме по тој повик од него. Харис ме покани на вечера и поминавме малку време заедно. Не можев да знам како ќе оди нашата врска, но се сретнавме и разговаравме за сè. Се плашев дека ќе го уништам сето тоа ако јавно ги откријам информациите за нашата средба. Поважно е што го имам како интимен пријател во мојот живот, отколку што ми дава некаква помош во мојата кариера. За мене значеше повеќе што всушност го запознав. Не се каам што го направив тоа, бидејќи добив толку многу убави зборови и совети од него. Тој човек е бескрајно духовит и симпатичен, има џентлменски манири… Уживав во нашата средба и не сакав да ја претворам во лични цели – рече Наташа и откри дека неодамна изостанал поздравот од Џиновиќ.

Неодамна, медиумите пишуваа за новата девојка на Харис Џиновиќ, со која се појави на настап на Весна Змијанац. Имено, Наташа Алимпиќ исто така се појави на истото место, и како што откри таа, пејачот не ја контактирал што ја повредило.

– Бев таму таа вечер, пеев пред Весна Змијанац во тој ресторан. Тој дојде со таа девојка, ги видов, но не ме контактираше. Не знам зошто не се јави бидејќи пред таа средба се сретнавме неколкупати и бевме во контакт. Не се каравме и нема причина зошто да не сме во добри односи. Не го навредив на никаков начин и придонесов за тоа што не ме контактира и се преправа дека не ме познава. Не го обвинувам, можеби има емотивна врска поради која не може да продолжи да се дружи со мене или има некоја поголема причина за која не ми кажал. Не ми е несфатливо толку добра приказна да завршува без јас да ја знам причината. Не разбирам ништо – рече таа.

Наташа призна дека Харис не испочитувал ништо од она што го ветил:

– Ме поддржуваше и во деловна смисла, ме подготвуваше за натпревар, зборуваше за техника на пеење… Сè што ми ветуваше падна во вода. Во тие моменти бевме под дејство на алкохол, се забавувавме, можеби погрешно ги разбра нашите состаноци. Целосно ги прифатив неговите совети за кариера, но приватните работи за кои ме советуваше не можам целосно да ги прифатам, бидејќи некој што би ме советувал мора да ги примени тие совети во сопствениот живот. Тој не може да ме советува и да ме научи нешто, а за тебе да се претставиш и да се однесуваш поинаку, се покажа контрадикторно. Не знам што сакал да постигне. Не сум лута, но се чувствувам виновна што повеќе немам можност да седам во негово друштво и да поминувам убаво време со него. Бев осакатена во тој период, што ќе ми донесеше уште повеќе – изјави таа за „Радио Светски“.

Патем, Наташа неодамна призна дека живеела во гаража, но и делела тоалет со постар маж.

фото:Instagram printscreen/natasa_alimpic_official