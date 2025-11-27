Пејачката откри горчлива исповед: Жали за кавгата со Саша Поповиќ пред 20 години поради љубовна врска

Пејачката Рада Манојловиќ признава дека горко жали за кавгата што ја имала со Саша Поповиќ пред две децении. Рада Манојловиќ се појави на забавната сцена во 2007 година со учеството во музичкото натпреварување „Ѕвездите на Гранд“.

Поддршката од тогашниот директор многу ѝ значеше, а Рада Манојловиќ и денес нагласува дека Саша Поповиќ, кој ја загуби битката со ужасна болест на почетокот на март, за неа беше како втор татко.

Сепак, Рада се скарала сериозно со Сале пред дваесет години, поради Милан Станковиќ, со кого во тоа време беше во емотивна врска.

– Имав период кога се расправав со Саша Поповиќ за љубов, сосема непотребно. Сале дозна затоа што бев заљубена и луда, знаете кој и сè. Го бранев моето момче во тоа време, и немав ниту еден проблем во животот, ниту со Саша ниту со Жико Јакшиќ, кој беше многу важен дел од Звездите на Гранда – признава Рада Манојловиќ, која горко се покаја за оваа расправија.

– Тогаш нешто се расправав, јас што никогаш не се расправав. Всушност бранев нешто… Само требаше да бидам расположена сами да дискутираат за сè, но тоа беше пред дваесет години – заклучи пејачката во емисијата „Гранд – Специјал“.

foto: print screen/Instagram