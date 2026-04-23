Пејачката ги оперираше градите, ушите, устата, забите – сите ja навредуваa поради изгледот, но таа целосно се промени

Пејачката Катарина Грујиќ драстично го промени својот изглед откако првпат се појави на јавната сцена, а отворено зборуваше и за корекциите.

Таа сè уште се грижи за својот изглед и редовно посетува естетичар, а сега сподели фотографија од салонот.

Каќа позираше во салонот, а не сакаше да открие каков третман имала.

„На разубавување пред спот“, напиша кратко.

За потсетување, Катарина зборуваше за навредите што ги трпела поради својот изглед.

– Ме нарекуваа клемпава, а мојот друг прекар беше даска. Бев исправена како даска, но веќе не сум – еднаш призна Каќа во „Шоуто на Амиџи“.

– На сите им беше чудно, но татко ми беше првиот што ме поддржа кога му ја кажав мојата желба: „Сакам да добијам гради и тоа е тоа“. Татко ми ме поддржуваше, мајка ми, со која секогаш бев поблиска, реагираше различно на тоа, дури и ако не слушаше. Тато рече: „Зошто? Таа сака? Зошто некој да има комплекс до крајот на животот, тоа е моето дете, не сакам да се заклучува во соба за да размислува, да не излегува на улица, да ја задеваат врсниците. Не сакам моето дете да доживее траума, не сакам да има проблеми“ – пејачката еднаш рече и додаде:

– Ги направив градите кога имав дваесет години, отворено зборувам за тоа и не гледам ништо лошо во тоа. Знам колку е тешко, и за време на пубертетот и потоа, а на 20 години не е лесно, па дури ни на 25, 30, 40 години не е лесно кога некој те критикува, кога ти се меша во животот. Секогаш отворено зборувам за тоа, ако нешто некого го мачи, тогаш зошто да не го направи тоа, зошто да не промени нешто кај себе. Затоа постои естетската хирургија, затоа сме во 21 век.

