Нов меѓународен фолклорен фестивал „Итар Пејо“ во Прилеп

Прилеп, летово добива нов фолклорен фестивал.

Фестивалот е од меѓународен карактер, а истиотимето го добива од најпозатиот прилепски шегаџија, мариовецот Итар Пејо.

Фестивалот во Прилеп ќе трае два дена со тоа што фестивалот е настан кои преку фолклорот, музиката и културната размена ги поврзува традицијата и современиот дух. Во текот на двата фестивалски денови, а тоа се 14 и 15 август 2026 година (петок и сабота) посетителите и љубителите на фолклорот ќе имаат можност да го проследат големото свечено дефиле , фестивалските концерти, креативните работилници , детските активности и културните содржини во Прилеп.

Фестивалот ќе се одвива во централното градско подрачје, но и на уште една локација која дополнително ќе биде објавена известуваат организаторите. На фестивалот ќе има културни ансамбли и гости од Македонија и од странство.

Програмата за фестивалот е следна:

14 август 2026 година (петок)

*Прошетка низ Прилеп

*Детска работилница на Могилата на непобедените

*Свечено дефиле на учесниците

*Фестивалски настап кај споменикот на Итар Пејо во Прилеп

15 август 2026 година (сабота)

*Креативна работилница во НУЦК „Марко Цепенков’’-Прилеп

*Главна фестивалска вечер

*Забава на летната сцена при НУЦК „Марко Цепенков“-Прилеп

Новиот меѓународен фолклорен фестивал „Итар Пејо“ кој годинава се одржува за прв пат во Прилеп ќе биде интересна можност посетителите да се запознаат со традиционалните обичаи од Прилеп, Македонија и од странство.