„Никогаш повеќе нема да бидам втора жена“ – Андреана Чекиќ се кае за врската со оженет маж

Андреана Чекиќ се покајала за врската со оженет маж и цврсто си ветила дека никогаш повеќе нема да биде втора.

Андреана се најде во центар на скандал во 2019 година поради врската со оженет маж. За да биде уште полошо, неговата сопруга потоа побарала забрана за приближување на нивното дете.

Да може да го врати времето, сè би направила поинаку, а кога ја прашале дали верува дека втора жена никогаш не може да биде среќна, Андреана Чекиќ имала јасен одговор.

– Мислам дека тоа беше голем резултат на моето незадоволство. Не дека мислам така, но сигурна сум дека такви работи не би ми се случиле денес. Не би поминала покрај оженет маж. Она што се случи, се случи, воопшто не сум горда на тоа, немам извинувања или оправдувања, а не барам ни оправдувања. Но, како што реков, сето тоа го избришав од мојот ум и никогаш повеќе не би било обратно – рече пејачката за време на гостувањето во емисијата на Милена Виденовиќ.

Андреана Чекиќ сега е во врска со маж кого вешто го крие од љубопитните погледи, а нејзиниот бизнис исто така цвета, а неодамна купи и имот за кој издвои 300.000 евра.

Foto: printscreen/instagram