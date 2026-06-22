Не е Аргентина, не е Бразил: Оваа репрезентација го има најубавиот дрес на Светското првенство 2026

Светското првенство веќе донесе многу возбудувања на терените, но покрај головите и изненадувањата, големо внимание привлекуваат и дресовите на репрезентациите.

Со учество на рекордни 48 селекции и повеќе од 100 различни дизајни, Мундијалот понуди вистинска фудбалска модна ревија – од ретро класици до модерни и смели решенија инспирирани од историјата, културата и традицијата на земјите учеснички.

Според изборот на навивачите, ова се 20-те дресови што привлекоа најголемо внимание на Светското првенство.

20. Сенегал (домашен дрес)

Да, на овој дрес има многу детали, но тоа е далеку подобро од здодевно решение за една од најсилните африкански селекции на Светското првенство. Домашниот дрес на Сенегал е инспириран од рачно насликаните автобуси во главниот град Дакар и се издвојува со впечатлив апстрактен дезен по целата површина. Единствено штета што Пума се одлучи за нешто посмирени бои.

19. Алжир (гостински дрес)

Легендарното лого „Trefoil“ на Адидас повторно се врати на гостинските дресови, носејќи силен ретро дух. Алжирскиот дрес зрачи со елеганција – со суптилни линии во позадина, потемна нијанса на зелена на ракавите и црвени детали кои веднаш паѓаат во очи. Посебен шарм му дава и бројот поставен малку настрана од центарот.

18. Брегот на Слоновата Коска (домашен дрес)

Репрезентацијата на Брегот на Слоновата Коска секогаш привлекува внимание со препознатливата портокалова боја, но Пума овојпат отиде чекор понатаму. На класичната портокалова основа е додаден впечатлив животински мотив, додека зелените детали на страните дополнително го освежуваат изгледот. Дресот ја слави страста што целата нација ја има кон фудбалот.

17. Германија (гостински дрес)

Адидас подготви нешто поинакво за гостинскиот дрес на Германија. Темносината основа е комбинирана со светлосини детали, а палетата на бои е инспирирана од различни ери на германската репрезентација од 1950-тите до 1980-тите години. Посебно впечатлив е цик-цак дезенот кој доминира на дресот.

16. Јужна Кореја (домашен дрес)

Најк речиси никогаш не греши кога станува збор за дресовите на Јужна Кореја, а така е и овојпат. Дизајнот е инспириран од планинските пејзажи на земјата и од шарите на тигарот – еден од најпрепознатливите национални симболи. Црвената основа и динамичните детали создаваат впечаток на сила и брзина.

15. Англија (домашен дрес)

Дали токму во овој дрес Англија ќе ја прекине шестдецениската потрага по голем трофеј? Англичаните сигурно се надеваат на тоа. Најк внесе силна ретро нота инспирирана од легендарниот Умбро дрес од 2000 година. Модерната верзија содржи суптилен мотив со трите лава, додека црвените броеви и деталите на јаката и ракавите му даваат препознатлив изглед.

14. Канада (домашен дрес)

Еден од домаќините на Мундијалот ќе изгледа одлично на домашен терен. Најк пронајде креативен начин да го вметне најпознатиот канадски симбол – јаворовиот лист. Огромниот мотив доминира на предната страна, обликуван со различни нијанси на црвена боја.

13. Јордан (трет дрес)

Да, добро прочитавте – некои репрезентации на Светското првенство имаат и трета гарнитура. Третиот дрес на Јордан е еден од најинтересните. Црната основа е надополнета со суптилен цветен мотив кој покрива поголем дел од дресот. Останува само надежта дека ќе го видиме и на терените.

12. ДР Конго (домашен дрес)

Умбро не штедеше на креативност кога го дизајнираше домашниот дрес на ДР Конго. Африканската репрезентација настапува на Светско првенство првпат по 1974 година, кога беше позната како Заир. Сината основа е дополнета со впечатлив мотив на средината инспириран од силата и агилноста на леопардот.

11. Шпанија (домашен дрес)

Домашниот дрес на Шпанија не се обидува да биде премногу комплициран, но токму во тоа е неговата сила. Темносините панели на ракавите се враќаат за првпат по почетокот на 2000-тите години и му даваат ретро изглед. Жолтите линии инспирирани од знамето и грбот на државата го заокружуваат изгледот на актуелниот европски шампион.

10. Катар (домашен дрес)

Можеби не е дрес што многумина би го очекувале во Топ 10, но комбинацијата на бои и суптилниот цик-цак мотив веднаш привлекуваат внимание. Препознатливата бордо боја е надополнета со едноставни бели детали и броеви, додека вертикалниот мотив во средината е инспириран од катарското знаме.

9. Аргентина (домашен дрес)

Адидас ретко греши кога ги дизајнира дресовите на Аргентина, а така е и во 2026 година. Светските шампиони останаа верни на препознатливата формула – небесно сините и белите вертикални линии повторно доминираат, додека црните детали му даваат дополнителна елеганција. Едноставен, но безвременски дизајн.

8. Аргентина (гостински дрес)

Аргентина ќе ја брани светската круна во Северна Америка во еден од највпечатливите гостински дресови на турнирот. Црната основа е украсена со динамичен син графички мотив инспириран од аргентинската уметност и традиционалните орнаменти. Цветните детали и белите акценти создаваат исклучително елегантен изглед.

7. Хрватска (гостински дрес)

Вообичаено вниманието е насочено кон препознатливиот црвено-бел домашен дрес на Хрватска, но овојпат гостинската верзија е вистински погодок. Препознатливите коцки се сместени на страните во две нијанси на сина боја, оставајќи чист простор во средината за грбот, бројот и логото на Најк. Дрес што лесно може да стане модерен класик.

6. Шведска (гостински дрес)

Шведска можеби игра на сигурно со домашниот дрес, но гостинскиот е вистинско ремек-дело. Темносината основа е инспирирана од музичката и културната сцена на Шведска од шеесеттите и седумдесеттите години. Брановидниот мотив е меѓу највпечатливите на целиот турнир.

5. Франција (домашен дрес)

Новиот дрес на Франција сигурно предизвика поделени мислења, но Најк заслужува пофалби за храброста да понуди нешто поинакво. Големата јака и геометрискиот градиентен дезен му даваат силен ретро карактер, целосно различен од дизајните што Французите ги носеа во последните шеснаесет години.

4. Германија (домашен дрес)

Овој дрес нè враќа во златните времиња на германскиот фудбал. Адидас повторно се инспирираше од крајот на осумдесеттите и почетокот на деведесеттите години, со боите на германското знаме кои се протегаат преку рамениците и се спојуваат на средината. Вистински ретро бисер за една од најголемите фудбалски нации.

3. Курасао (гостински дрес)

Најмалата држава што се пласираше на Светското првенство има еден од највпечатливите дресови. Светложолтата основа е комбинирана со темносини детали и ретро логото „Trefoil“, додека црвените, зелените и портокаловите линии му даваат дополнителна живост. Мал тим со огромен стил.

2. Јапонија (домашен дрес)

Тешко е да се пронајде лош дрес на Јапонија во долгогодишната соработка со Адидас, а ниту овој не е исклучок. Инспириран од популарните „Teamgeist“ дизајни од средината на 2000-тите, дресот комбинира ретро дух со современ изглед. Во центарот на вниманието е апстрактниот мотив што го прикажува хоризонтот каде што морето се спојува со небото.

1. Мексико (домашен дрес)

Дали ова е дресот што конечно ќе го одведе Мексико подалеку од осминафиналето? Домаќинот на турнирот сигурно се надева на тоа. Новиот домашен дрес на Адидас е вистинско ремек-дело, со традиционални мексикански мотиви во темнозелена боја врз посветла основа. Според дизајнерите, дресот ја симболизира енергијата, гордоста и страста на нацијата која живее за фудбалот.