Љубовта, велат, е силата што го движи светот, но што се случува кога таа љубов ќе исчезне?

Честопати нашите врски се преполни со предизвици и начинот на кој се соочуваме со нив, како ќе ги поминеме, ја одредува долговечноста на нашите романтични партнерства.

Но, за жал, некои пречки се премногу големи за да се надминат. Сигурно и самите сте доживеале раскинување или сте виделе драги пријатели како поминуваат низ тешко искушение. Како и да е, скршеното срце е универзален јазик што сите сме го декодирале во одреден момент.

Терапевтите издвојуваат пет најчести причини зошто паровите раскинуваат:

Прекин на комуникација

Комуникацијата, или недостатокот на комуникација, обично е првото домино што паѓа. Таа е важна како кислород за нашите односи, но премногу често се зема здраво за готово. Без отворен, искрен и редовен дијалог, недоразбирањата никнуваат како плевел и набргу ќе се најдете изгубени во трнливиот лавиринт на незадоволство.

Без разлика дали се работи за тивки расправии или експлозивни кавги, кога паровите не успеваат ефективно да комуницираат, тие ненамерно создаваат растојание што е тешко да се премости.

Прашање на доверба

Љубовта не е само во моментите на пеперутки во стомакот и романтичните гестови, туку и во довербата и почитта. Ако довербата во партнерот е разнишана, љубовта почнува да се распаѓа. Изневерувањето, љубомората или тајноста може да го отрујат изворот на доверба, оставајќи ги двете страни да се чувствуваат несигурни и несакани.

Различни животни цели

Понекогаш двајца заљубени луѓе сакаат сосема различни работи од животот. Некои можеби сонуваат за мирен живот на село, додека други можеби сонуваат за раздвижен градски пејзаж. Едниот може да копнее по деца, додека другиот ја негува слободата. Не е секогаш лесно да се усогласат овие разлики без една личност да се чувствува како да жртвувала премногу, нели?

Згаснување на интимноста

Овде не зборуваме само за физичкиот аспект. Емоционалната интимност е подеднакво важна. Со текот на времето, секојдневните рутини и обврски може да нè натераат да заборавиме да ја негуваме таа емоционална врска. Овој недостаток на интимност често доведува до чувство на осаменост и исклучување во врската. Ако вашиот партнер повеќе не ве бакнува или милува кога ќе помине покрај вас, тоа е црвен аларм да се обидете да ја поправите врската.

Недостаток на личен раст

На крајот на краиштата, љубовта треба да ни овозможи да растеме како поединци. Сепак, понекогаш се наоѓаме себеси задушени во врска која го спречува нашиот личен раст. Кога нечии амбиции, хоби или страсти се постојано во сенка, љубовта брзо може да се претвори во гнев и незадоволство.

Да се ​​вратиме на почеток, љубовта е силата што го тера светот да се врти, но кога таа љубов ќе исчезне поради дефекти во комуникацијата, проблеми со довербата, различни животни цели, губење на интимноста или недостаток на личен раст, светот може да престане да се врти некое време. Значи – бидете внимателни!

Извор: Popara

Фото: Freepik