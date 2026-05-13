На смелата Британка градите речиси и испаднаа: „Најлошо облечена“

Британската манекенка Кристин Мекгинис се појави на доделувањето на наградите БАФТА во Лондон и предизвика доста возбуда со своето модно издание.

Иако сакаше да биде што е можно поелегантна, но и провокативна, Кристин успеа само да стане мета на негативни коментари.

За оваа пригода, таа избра розово-црн фустан со цветни детали, и сè би било донекаде прифатливо, освен горниот дел од нејзината облека.

Кристин едвај ги смести градите во тесниот корсет, па во секој момент се очекуваше да покаже повеќе отколку што треба.

Дека не заврши тука стана јасно кога насобраните видоа долги црни ракавици, како и драматични прстени и нараквица.

Таа не сакаше да ги „врли во сенка“ своите бујни гради, па затоа не носеше ниту една огрлица околу вратот, а косата ја врза во опавче за да го покаже деколтето колку што е можно повеќе.

„Најлошо облечена на овој настан“, „Несоодветно“, „Изгледа непријатно“, „Градите ќе ѝ испаднат“, „Ова е навистина лошо“, „Твојот горен дел го нема“, „Тотално промашување“, се некои од коментарите на социјалните мрежи.

