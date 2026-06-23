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Миле Кузмановски со голем солистички концерт „Ехо од Хераклеа“

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Миле Кузмановски со голем солистички концерт „Ехо од Хераклеа“

Миле Кузмановски, го најавува својот голем солистички концерт насловен како „Ехо од Хераклеа“ закажан за 15.07.2026 година, со почеток во 20:30 часот во Хераклеа, Битола. Публиката ќе има можност да ги слушне неговите безвременски хитови во едно поинакво издание, а ќе биде придружуван од НУ Камерен оркестар на Битола. Заедно ќе направат битолска приказна која ќе се памети, највува и гости кои за сега остануваат изненадување.

Картите можат да се купат онлине на https://yournextevent.info/event.php?id=259 и на продажни места тобака Димпо и Сенатор рекордс, Битола.

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