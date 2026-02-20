Марина Висковиќ на плажа во Дубаи: Пејачката покажа колку е „жешка“

Марина Висковиќ неодамна ги спакува куферите и замина на одмор во Дубаи.

Пејачката веднаш ги изненади своите следбеници на Инстаграм со провокативни фотографии во мини бикини.

Марина уште еднаш ја покажа својата витка фигура и сите свои облини кога се соблече и објави нови фотографии кои им го одзедоа здивот на сите.

Во преден план беа нејзините бујни гради, а потоа мускулестото тело кое гордо го покажуваше.

Коментарите под објавата само продолжуваа да пристигнуваат.

„Како од насловна страница на списание“, „Жешка си“, „извајана“, „Прекрасна“ се само дел од комплиментите што пејачката ги доби за својот изглед.

Марина неодамна откри зошто носела кравата и призна каква болка имала бидејќи не сакала да ги откаже своите настапи.

– Јас сум навистина некој што не се жали и може да издржи болка и сè, но она што го правев овие изминати два дена, и настапувајќи во оваа болка, сега би си честитала. Навистина не знам во што е проблемот, бев на сите терапии и на сите лекари што ми паѓаат на ум овие денови, ќе видиме. Имам закажано утре наутро, се надевам дека некој ќе направи нешто, не можам да ја почувствувам целата рака, страна. Навистина сум изненадена со оглед на тоа што никогаш не сум имала повреда, тренирам и работам со тегови, понекогаш добивам мало истегнување, но ова е толку постојана болка што не поминува, целата сум мокра, ова е ужасно. Да знаев дека ќе биде вака, ќе ги откажев настапите.

Инаку, пејачката Марина Висковиќ веќе некое време ужива во љубовта со милионер, со кого ја прослави Нова Година во Дубаи.

Foto: printscreen/instagram/marinavishkovic