Лепа Лукиќ се исповеда за семејното насилство кое го трпела со години

Лепа Лукиќ е на јавната сцена со години, а неодамна откри дека нејзиниот брат не ѝ дозволувал да пее.

– Никогаш не бев свесна дека ќе станам тоа што сум денес. Неколкупати, кога седевме сами пиејќи кафе, мојата покојна мајка ми рече: „Боже, Лепава, дали сонуваше дека ќе го постигнеш ова?“, јас реков: „Мајко, дури и не сонував“. Сите ме бранеа, мајка ми не, но мораше да го слуша својот син, единствената машка глава во куќата. Не ми дозволуваше да пеам. Мислеше дека ќе пеам во некои стари куќи, пијаници ќе ме влечат, ќе почнам да пијам – Лепа ја започна својата шокантна приказна во еден момент и продолжи да се сеќава низ што поминала со својот брат.

Тој дури и физички ја нападнал, но подоцна се покајал за сè кога видел дека неговата сестра не тргнала на друг пат.

– Па, дури и ми понудија да ми дадат куќи и сè, но да не пеам повеќе, да бидам само нивна. Никогаш не сакав да го прифатам тоа – откри таа во едно шоу.

И покрај забраната од нејзиниот брат, таа го следеше својот сон.

– Секој месец имаше аудиција во некои градови, па избегав од брат ми. Добивав тепања од него, шлаканици. Не ми дозволуваше да бидам пејачка. Беше економски инженер и не ми дозволуваше да пеам и да ме малтретираат. Сега кога станав Лепа Лукиќ, рече дека знам дека ќе станеш таква, никогаш нема да те бранам – рече пејачката.

фото:instagram printscreen/ lepa_lukic_official