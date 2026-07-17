Кажете ни ја вашата омилена боја: Ќе откриеме какви сте во кревет

Експертите веруваат дека вашиот омилен избор на боја може да покаже и во каква личност сте заљубени, страст и однесување зад затворени врати.

Вашите омилени бои можат да ви кажат каква личност сте и каква личност сте во кревет.

Дури и оние кои се неодлучни се откриваат себеси и своето сексуално однесување преку тоа која боја најмногу ја преферираат, истакнуваат експертите.

Сина

Сината е сакана од луѓе за кои сексот е уметност со допир на елеганција. Оваа софистицираност е особено изразена кај маж кој се однесува како пијанист во кревет. Тој секогаш прво го истражува телото на жената, слушајќи ги нејзините потреби. Жените „во сино“ се исто така дарежливи и нежни и уживаат во предиграта исто колку и во самиот чин на секс.

Портокалова

Портокаловата е омилена кај оние кои сакаат да ги исполнат своите сексуални фантазии. Со похотливи шепотења на перницата, тие ја стимулираат имагинацијата на партнерката, а нежноста и предиграта им се многу важни за време на сексот. Доста лесно им е да одглумат оргазам.

Зелена

Зелената боја ја сакаат верните партнери кои се полни со нежност во сексот. „Зелените“ жени ја доживуваат секоја сексуална врска како да е прв пат, додека мажите се полни со разбирање, подготвени да ја исполнат секоја желба на своите партнерки.

Розова

Розовата боја открива кокетка и искушувач. Жените кои ја сакаат оваа боја понекогаш ветуваат повеќе отколку што имаат намера да исполнат. Тие се сексуално незрели и си играат со мажите. Мажите во розова боја имаат тенденција често да ги менуваат партнерките, а исто така се среќни да се впуштаат во афери со жени што штотуку ги запознале.

Жолта

Жолтата боја ги одразува луѓето кои го контролираат својот сексуален нагон во кревет, оставајќи ја главната улога на својата партнерка. Тие самите не преземаат иницијатива, но никогаш не ја отфрлаат својата партнерка бидејќи нивното задоволство им е важно.

Црвена

Црвената боја симболизира страст, а луѓето кои ја сакаат оваа боја знаат како да уживаат во сексот. Тие имаат поагресивен пристап кон спротивниот пол, и ако изградат партнерство со некој што исто така сака црвена боја, креветот ќе биде полн со експерименти, на взаемно задоволство на двете страни.

Виолетова

Виолетовата боја предупредува на претпазливост кога станува збор за секс. За нив, сексот е губење време. Мажите го третираат овој чин како деловна обврска, додека жените повеќе размислуваат за тоа да не си ја расипат косата отколку за сексуалниот чин.

извор:попара.мк

фото:Freepik