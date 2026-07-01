Јелена Радановиќ гушка дрво, а сите го гледаат нејзиниот задник: Сопругата на Слоба се соблече на плажа, па ги воодушеви мажите

Пејачот Слоба Радановиќ и неговата сопруга Јелена моментално се на одмор, од каде што таа редовно објавува фотографии од плажа, а нејзината најнова фотка привлече големо внимание.

Јелена објави фотографија на која прегрнува дрво во бикини, а целото внимание го привлече нејзиниот задник.

Таа ја покажа својата извајана фигура, додека нејзините облини добија многу комплименти.

Сопругата на Слобо покажа задник на кој Џенифер Лопез би можела да и позавиди, па затоа е јасно зошто гордо шета по плажата.

Патем, таа неодамна откри дека била подложена на ригорозен пост, кога не јадела 100 часа.

– Коктелите минуваат покрај мене, постам 88 часа. Утре наутро ќе бидат 100 часа, а потоа ќе јадам – рече неодамна Јелена, додека келнерот послужуваше пијалоци околу неа.

foto: prinstcreen/instgaram/jeja.radanovic