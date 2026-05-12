Големи гради и затегнато тело: Mајката Ана Николиќ е вистинска „бомба“ во костим за капење

Иако ретко се појавува во јавноста, Милјана Николиќ, мајката на познатата пејачка Ана Николиќ, еднаш покажа извајана фигура на 66-годишна возраст која остава без здив.

Сепак, зад импресивниот изглед и сликата за идеална врска, се крие сложена семејна динамика. Ана еднаш проговори сосема искрено за својот комплициран однос со нејзината мајка и болните, но важни сознанија што ги стекнала за време на психотерапијата.

Милјана (66) избегнува чести медиумски појавувања, но еднаш јавноста имаше можност да ја види во опуштена облека на плажа. Имено, таа позираше лежејќи на песок во зелено бикини, кое ги истакна нејзините бујни гради и затегнати нозе. Нејзината извајана фигура привлече големо внимание, и многумина се согласуваат дека дури и девојки на половина од нејзините години можат да ѝ завидуваат на изгледот на мајката на познатата пејачка.

Иако Милјана отсекогаш била голема поддршка за својата ќерка, Ана Николиќ не крие дека нивната врска отсекогаш била комплицирана. Пејачката јавно сподели детали од својата психотерапија, каде што стана свесна за суштината на проблемот што со години се криел под маската на совршено пријателство меѓу неа и нејзината мајка.

