Гледаш и вриеш: Црвеното секси бикини едвај ги собра бујните гради на Аделина Тахири

Популарната албанска пејачка со македонска адреса, Аделина Тахири, уште еднаш докажа зошто со години ја носи титулата за една од најекстравагантните и најжешки убавици во регионот.

На својот Инстаграм профил, таа сподели нова серија фотографии од луксузно летувалиште кои буквално ги запалија социјалните мрежи.

Аделина позира во огнено црвено микро-бикини кое едвај успева да ги собере нејзините бујни гради, ставајќи ги во преден план нејзиниот брутален затегнат стомак и совршено извајаните облини.

Русокосата бомба изгледа уникатно и ултрасексапилно, комбинирајќи го жешкиот костим за капење со модерни очила за сонце и луксузен златен накит. Коментарите под објавата се нижат во недоглед, а обожавателите едногласно се согласуваат дека пејачката нема кога не „гори“ до точка на вриење.

За Аделина луксузот и сексапилот секогаш одат во пакет!

Таа ги почести своите следбеници со серија брутално жешки кадри кои будат чиста еротика и ја разгоруваат машката фантазија до максимум.

Освен со бруталното тело, Аделина уште еднаш го привлече вниманието и со својот раскошен начин на живот. Секој детал на неа – од скапоцените златни алки и луксузниот накит и аксесоари, па сè до прескапиот амбиент на приватната плажа – зборува за живот на висока нога каков што многумина можат само да сонуваат.

Нејзиното тело изгледа како милион долари, а комбинацијата од чист еротизам и милионерски престиж ја прави Аделина Тахири вистинска, недостижна икона за која јавноста секогаш има за што да зборува, па со право и се почесто ја има во медиумите и атрактивните наслови.

фото:Instagram printscreen/adelina_tahiri1