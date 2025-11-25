Еве што навистина мислеше Фреди Меркјури за славата, парите и самотијата: Одговорите се во интервјуто од 84-та

Триесет и четири години поминаа откако светот го загуби гласот што ја дефинираше генерацијата. Фреди Меркјури, незаситливата ѕвезда и фронтмен на „Квин“, почина на 24 ноември 1991 година, но неговата музика, енергија и мит за него, се посилни од кога било. Тој беше симбол на неограничена креативност, сценска доминација и екстраваганција. Сепак, зад блескавите костими и стадионските химни, стоеше човек многу посложен и повлечен отколку што јавноста можеше дури и да претпостави.

Меѓу морето ретки интервјуа, едно особено се издвојува – разговорот што новинарката Лиза Робинсон го имаше со него во 1984 година. Во овој период, „Квин“ беа на својот врв, не долго по објавувањето на албумот „The Works“ и контроверзниот музички спот за „I Want to Break Free“. Тоа беше моментот кога Меркјури, со своите препознатливи мустаќи и „мачо“ изглед, навидум беше најсамоуверен. Сепак, ова интервју дава редок и брутално искрен увид во неговиот внатрешен свет, откривајќи ја борбата помеѓу јавна личност и приватен човек.

Интервјуто започнува со прашање кое со години виси во воздухот: зошто ги избегнуваше медиумите? Неговиот одговор, изговорен со мешавина од ноншалантност и искреност, го постави тонот на целиот разговор.

„Затоа што ги мразам“, рече тој, не криејќи го својот презир. „Едноставно ги мразам. Мразам да разговарам со луѓе што всушност не ги познавам. Медиумите создадоа слика за мене како некаков вид чудовиште и тиранин поради моето однесување на сцената. Многу сум нестабилен на сцената, и тоа е единствениот дел од мене што го гледаат.“

Со оваа изјава, Меркјури повлече јасна линија помеѓу уметникот на сцената и човекот надвор од неа. Свесен за моќта на медиумите да создадат поедноставена, честопати искривена слика, тој свесно избра тишина. „Тие не го познаваат вистинското од мене“, додаде тој замислено. „И не мислам дека некој некогаш ќе го знае.“ Таа реченица, изговорена седум години пред неговата смрт, денес носи посебна тежина, алудирајќи на енигматската природа што ќе го следи посмртно. Тоа беше вечниот контраст помеѓу Фарук Булсара човекот и алтер-егото на Фреди Меркјури.

Живеење во крајности: Од фрлање вазни до покажување богатство

Лиса Робинсон не се двоумеше да му се спротивстави за гласините за неговиот темперамент. Фреди, со карактеристичен шарм, ја призна својата експлозивна природа.

„О, да, имам испади. Ако нешто не оди како што треба, фрлам работи. Можев да уништам соба за три секунди. Порано го правев тоа, но не повеќе“, призна тој, додавајќи дека уништувал хотелски соби, па дури и свој стан. Таа практика, вели тој, станала премногу скапа: „Стана малку скапо кога сите тие вазни од Лалик почнаа да летаат. Дали скршив вазна од Лалик? Неколку од нив.“

Оваа анегдота совршено ја илустрира неговата личност „поголема од животот“. Неговиот став кон парите беше подеднакво бескомпромисен, како што потврди во еден од најцитираните делови од интервјуто:

Робинсон: „Дали си многу, многу богат?“

Меркјури: „Јас сум исклучително богат.“

Робинсон: „Дали ти се допаѓа да бидеш богат?“

Меркјури: „Секако.“

Робинсон: „Што правиш со парите?“

Меркјури: „Ги трошам. Се фалам со нив.“

За него, парите не беа цел, туку средство за остварување на фантазиите и живеење без ограничувања, што беше основа на целата негова филозофија.

Еден од најфасцинантните аспекти на „Квин“ беше нивната долговечност, и покрај очигледните разлики меѓу членовите. Меркјури отворено призна дека ретко се дружи со Брајан Меј, Роџер Тејлор и Џон Дикон приватно.

„Имаме многу различни личности и сакаме различни работи. Сакам да одам на балет и опера. Тие не го сакаат тоа, тие само продолжуваат да одат на рокенрол концерти“, објасни тој.

Кога Робинсон го праша како успеале да опстанат, Фреди прво избувна типичен, циничен одговор: „Пари, душо.“

Сепак, тој веднаш додаде подлабока вистина што го држеше бендот заедно: „Под сето тоа, ние некако се сакаме еден со друг. И ни се допаѓа музиката што ја создаваме. Тоа е основата на сè. Ако не ни се допаѓаше музиката што ја создаваме, ќе се збогувавме еден со друг.“

Тој ја опиша нивната врска како врска на нефункционално, но неразделно семејство. Расправиите беа чести, особено со Брајан Меј („Искри летаат… Сè уште не сум го погодил, но има време“, се пошегува тој), но таа креативна тензија беше клучот за нивната магија. „Имаме четири сосема различни личности и ега, а тоа создава хаос. Но, тоа е добро.“

Уметничка бестрашност и соработки што би можеле да ја променат историјата

Фреди никогаш не дозволи жанровските ограничувања да го спречат. Неговата љубов кон различни музички стилови – од рокабили во „Crazy Little Thing Called Love“ до госпел влијанието на Арета Франклин во „Somebody to Love“ – беше очигледна. Тој не се плашеше да презема ризици, дури и кога тоа значеше комерцијален неуспех, како со албумот „Hot Space“.

„Влеговме во непознатото. Ги принудив другите тројца да го прават тоа. Сега ме мразат поради тоа бидејќи не се продаде толку многу“, рече тој.

Во интервјуто, тој ги спомена и своите соработки со други великани. Зборуваше за спонтаното создавање на хитот „Under Pressure“ со Дејвид Боуви во студиото во Монтре, но и за неуспешната соработка со Мајкл Џексон. Трите песни што ги снимија заедно никогаш не беа завршени. Иако не навлегуваше во детали, подоцна се дозна дека една од причините била тоа што Мајкл инсистирал да ја донесе својата лама во студиото.

На крајот, тој ги открил и своите неостварени желби. „Би сакал да одам во Русија и Кина“, рекол тој, алудирајќи на земјите зад Железната завеса. „Но, Русија веќе нè отфрли. Тие мислат дека сме премногу нестабилни и дека ќе им ја расипеме младоста. Па, тоа е моја работа, нели?“-заврши тој.

фото:You Tube printscreen/Live Aid/ MetalMadTom/ Queen fan and DM and Mj