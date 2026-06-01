Мадона во својот возбудлив сексуален живот промени многу љубовници, но за еден вели дека бил незаменлив во кревет

Мадона не е некој што е познат по тоа што се воздржува, особено кога станува збор за теми за сексуалноста и личната слобода, па затоа не е изненадување што таа беше една од најголемите револуционерни сили во поп-културата во 80-тите.

Таа ги кршеше табуата и ги поместуваше границите, па дури и денес нема да ја менува темата ниту да се срами од својата биографија, па кога ја прашаа кој од нејзините партнери е најдобар во кревет, таа даде прилично директен одговор.

Кралицата на поп-музиката учествуваше во разговор на „Grindr“ со неколку познати личности на промоцијата на нејзиниот нов албум „Confessions II“, кој ќе биде објавен на 3 јули.

Кога стана збор за темата за нејзиниот возбудлив љубовен живот, дизајнерот Раул Лопез ја праша Мадона кој е најдобриот љубовник што некогаш го имала.

– Ќе именувам само мртви луѓе – таа веднаш постави правило, а потоа шепна: – Џон Кенеди Џуниор.

Нејзините соговорници беа изненадени за момент, па реагираа со смеа, а Лопез призна дека веќе слушнал такви приказни за покојниот медиумски магнат, адвокат и син на американскиот претседател Џон Ф. Кенеди.

Џон Кенеди Џуниор беше една од иконите на осумдесеттите и деведесеттите години, а беше во врски со неколку познати убавици, меѓу кои и Дарил Хана, Брук Шилдс, Сара Џесика Паркер и многу други пред да се смири со Керолин Бесет, со која подоцна почина.

Тој беше поврзан со Мадона кон крајот на осумдесеттите години, а извори блиски до адвокатот истакнаа дека тоа била само минлива авантура.

Сепак, многумина велат дека Кенеди Џуниор бил воодушевен од Мадона уште од првиот пат кога се сретнале.

– Можеше да се види тоа во неговите очи кога се сретнаа за првпат – еднаш рече танчерката Ерика Бел, една од најдобрите пријателки на Мадона во тоа време. – Џон беше фасциниран.

За време на нејзината повеќедецениска кариера и популарност, Мадона беше во врски и бракови со неколку познати мажи, а само некои од нив се: Шон Пен, кој наводно останува нејзина најголема љубов, Гај Ричи, Ворен Бити, Тупак Шакур, Ванила Ајс, Денис Родман, Алекс Родригез…

