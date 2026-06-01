Сопственикот на „Пинк“ ја санкционираше водителката Јована Јеремиќ: „Виновна си за тоа!“

Жељко Митровиќ еднаш ја казни водителката Јована Јеремиќ на средина од емисијата.

Потоа се појави во програма со причина што не беше во корист на Јована, а регионот зоруваше за неговите зборови.

Имено, Митровиќ потоа донесе одлука да ја казни Јована со 50 проценти од плата во емисијата во живо.

– Ти беше казнета со 50 проценти од твојата декемвриска плата, морав да те казнам – рече Жељко.

– Што? – праша Јована.

– Имавме два микроинциденти, а само ти беше виновен за еден. Го направи тоа без моја согласност, без согласност на уредникот на вестите. Знаеш што направи. Мора да знаеш, приватни филмови или видеа од животот на никого не се објавуваат. Ти го „замагли“ и го направи на правилен начин, но сакам да се извинам на семејството на тој човек. Тоа не е мој стил, ти беше казнета со причина. Мило ми е што разбра – рече Митровиќ.

Витешки го кажав тоа. Научив, признавам кога правам грешка – рече Јеремиќ.

– И се извинуваме што еден гостин навреди член на амбасадата, тие се дипломати, таа почит не смее да исчезне. Но, програма во живо е програма во живо, не можеме да бидеме одговорни за тоа што ќе одговори некој – рече Жељко.

