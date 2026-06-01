Маја Беровиќ стави крај на шпекулациите за кавгата со Карлеуша

Маја Беровиќ, една од најголемите музички ѕвезди на Балканот, неодамна беше гостинка во подкастот на Хана Адровиќ, а за време на искрен и опуштен разговор, Маја зборуваше за својата врска со колешката Јелена Карлеуша, со која не разговарала со години.

Маја стави крај на бројните шпекулации што кружеа во јавноста во претходните години.

– Јелена Карлеуша има свој систем во јавноста, таа работи според него. Со неа сè е јавно и транспарентно. Со неа нема извртување, од нејзина страна е во ред, сепак, јас никогаш не бев таа што правеше врева околу тоа, најчесто таа беше онаа што јавно кажуваше многу работи за мене, тоа е таа. Карлеуша така продолжува сите овие години – рече Маја Беровиќ и истакна дека медиумите треба да ја прашаат Јелена зошто не зборуваат меѓусебно јавно.

– Еднаш бевме заедно на лет, излеговме од авионот, тоа беше тоа. Со години не сме се поздравиле, мора да ја прашаш, бидејќи јас не предизвикав скандал, мора да ја прашаш неа, не знам што е проблемот меѓу нас двете.

Ве потсетуваме, Карлеуша пред две години и ја објасни причината зошто не е во пријателски односи со Маја.

– Против Маја, ако навистина така се вика, бидејќи ова „y“ во нејзиното име ме мачи, немам личен проблем. Таа и јас лично не сме во никаков конфликт. Ѝ објаснив и на неа и на јавноста дека мојот проблем е нејзината приватна поврзаност со Наногица (Цеца Ражнатовиќ). Ќе повторам, секој што негува пријателски односи со мојот ц, со оние што ми нанеле штета мене и на моето семејство, како кога станува збор за Наногица, автоматски станува моја цел“, рече Јелена и додаде:

– Кога ќе видите дека пејач или јавна личност, без разлика дали е актер, политичар, новинар, стилист, фотограф, дизајнер или било што од тој спектар, има добри приватни односи со „Наногица“, може да смета дека ќе стане непријател за мене. Секој што со чиста совест избира таков полусвет со крвави раце за пријател, покажува дека всушност е ист.

– За жал, Маја Беровиќ и многу други луѓе од јавна работа како Војаж не можат да очекуваат моја поддршка и пријателски став, сè додека имаат каков било вид пријателски однос со оние што ми нанеле штета мене и на моето семејство. Тоа е мојот став и нема да се откажам. Таква сум и не можам да се борам сама со себе. Се надевам дека сите ме разбирате. Искрено, ми е жал за Маја затоа што ми беше драга, но мора да размисли какви ѓубре избира за пријатели – рече пејачката.

