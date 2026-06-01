Зорица Брунцлик прима национална пензија чиј износ јавно го обелодени

Националната пензија не ѝ беше доделена на пејачката Зорица Брунцлик во 2013 година, но најпосле ја доби во 2021 година.

Таа успеа да го добие правото на национална пензија, но овој износ има повеќе симболична отколку реална вредност за неа.

За Зорица, таа пензија има посебна, повисока вредност, бидејќи претставува признание, почит кон нејзиниот лик и дело, како и благодарност за нејзиниот придонес во културата.

Националната пензија се доделува во износ од една просечна плата без даноци и придонеси, што за уметниците е во просек 73.114 динари.

– Пензионирана сум како истакнат уметник. Многу сум привилегирана. Бог ме удостои што сум талентирана, што ја работам работата што ја сакам, што можам добро да заработувам од неа и што сите околу мене живеат добро. Тоа е навистина привилегија. Нашата професија е единствената професија, покрај свештеникот, што може да ја работи својата работа дури и по пензионирањето, а воедно да ви служи на врат и нозе – истакна Зорица Брунцлик, која има исклучително долга кариера на сцената.

фото:instagram printscreen/zoricabrunclik_official