Огњен Амиџиќ ја тргна забраната за Карлеуша во Амиџи шоу, но оваа пејачка никогаш нема да биде негова гостинка – „Таа ме разочара“

Огњен Амиџиќ откри дека Андреана Чекиќ го разочарала неодамна на деловен план и дека во моментов нема место за неа во шоуто „Амиџи Шоу“.

Како што истакна, Андреана го оставила на цедило неколку часа пред снимањето на емисијата, ниту крив ниту за должен, иако се познавале и работеле заедно со години.

– Онаа што ме разочара во моментов е Андреана Чекиќ. Тоа се случи релативно неодамна. Никој никогаш не бил забранет овде. Мислам дека треба да помине подолг период, бидејќи мислам дека во еден момент се однесувала крајно непрофесионално. Тоа ми е многу чудно за некој со кого соработувам со години на сите нивоа. Не можете да ме повикате истиот ден кога ја снимам емисијата во три часот попладне, а во живо е во 10 часот. Значи, се подготвуваме од седум или осум. Не можете да дојдете и да кажете дека не сте биле почитувани, не знам од кого и на кој начин. Тоа е невозможно. Никогаш не ми се случило. Сега не може да дојде, бидејќи сега сум сит. Ако мојот тим ги праша луѓето што работат со мене, би биле такви кон многу други луѓе. Само мислам дека секогаш се ставам над ситуацијата. Тоа дури и не би било проблем, но не можете да ме оставите без решение на тој ден, ако ме повикате затоа што наводно не е моја вина. Па тогаш, не ми правете проблем. Ми создавате проблем, а јас не направив грешка – рече Амиџиќ за „Скандал“, а потоа продолжи:

– Има уште еден момент таму. Никој не може да ме натера да се скарам со вас ако вие и јас се познаваме и комуницираме со години. Јас би ви се јавил или вие би ме повикале мене, тогаш би ме прашале мене. Никој никогаш не е посилен од системот, никој не го разбира тоа. Но, на тој начин, тоа само ja покажува друга страна, која не очекував ниту верував дека некој ја има. Само оставете да помине некое време, па ќе видиме – заклучи водителот.

Да ве потсетиме, уште во 2018 година, водителот ја угости Јелена Карлеуша во зенитот на нејзиниот успех, а потоа, како гром од ведро небо, стигна веста дека Амиџi влегол во сериозен конфликт со пејачката, а истиот наводно бил поттикнат од фолк пејач.

Минатата година, во интервју за локалните медиуми, водителот се присети на средбата со поп-дивата, кога Јелена дошла да го посети по долга пауза.

Емисијата во тоа време ја гледале милиони, бидејќи ова беше првото појавување на Карлеуша на Пинк ТВ по долга пауза. Епизодата беше напната, а провокациите од страна на Јелена не изостанаа.

Огњен проговори за таа епизода дури сега, неколку години по нејзиното емитување.

– Јелена дојде по паузатаод подолго време, бидејќи не беше гостин – Огњен ја започна својата презентација во подкастот кај Луна Ѓогани и продолжи:

– Имаше една сфера, каде што имавме договор едноставно да не зборуваме за нешто… И потоа таа се сврте и влезе во „тоа“, а тоа беше една сфера каде што не можев да се вклучам, бидејќи тоа не ме засега – рече Амиџиќ, а потоа заклучи:

– Порано, многу ми се допаѓаше да правам емисии со неа. Секој има свое мислење – ајде да се дружиме, но на двонасочен начин. Ова е првпат да не можев – заклучи Огњен.

