„Брза кујна“ ја стартува новата сезона: Водителката иста, на позиција и шеф Боби, ама другиот шеф ќе ве остави во прашалници

Стартот на есента е резервиран за нови почетоци, а ова вежи и за телевизиите кога програмата е во прашање. Па така, веќе навикнавме од септември да гледаме нови сезони, како на серии, така и на веќе познати кулинарски и гејм шоуа.

Полуларната кулинарска емисија „Брза кујна“ наскоро ќе ја отпочне 12-тата сезона по ред, а стартот го најави и повикот на телевизија Сител за пријавување на сите заинтересирани кандидати.

Дека веќе се работи на снимањата, потврди и водителката Сања Савеска која ја објави и првата фотографија од поставата која уште една сезона по ред попладневно ќе ги забавува и инспирира гледачите кои сакаат да гледаат ваков формат за реаласација и стекнување некоја кулинарска вештина.

Генерално во „Брза кујна“ се’ е исто, освен шеф Никола, навидум тој, ама речиси едвај го препознавме.

Познато е дека Никола изминатите неколку месеци напорно работеше на себе и својот изглед, а сегашниот резултат со симнати повеќе од 35 килограми е навистина импресивен, а трансформацијата неверојатна од сезона во сезона!

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Веруваме дека шеф Никола со новиот стил на живот веќе навикнал да одолева на предизвикот постојано да биде пред вкусните специјалитети кои ги приготвува.

Снимањта ги започнаа со позитивна енергија и многу смеа, особено за време на кафе- паузите каде шеф Никола е задолжен за кафето, секако по негови стандарди од здравите навики, задолжително кафе без шеќер.

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Горко кафе, ама слатко дружење кое и гледачите ќе имаат прилика уште една сезона да го следат преку ТВ екраните, ама и посредно како асистенти на шефовите.

фото:Facebook / Brza kujna/ Instagram printscreen/sanja_saveska