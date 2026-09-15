Синот на Анџелина Џоли и Бред Пит официјално се откажа од презимето на својот татко

Мадокс, 25-годишниот син на Анџелина Џоли и Бред Пит, и официјално се откажа од презимето на својот татко. Судот во Лос Анџелес во понеделникот го одобри неговото барање да го промени името од Мадокс Чиван Џоли-Пит во Мадокс Чиван Џоли.

Барањето го поднел на 28 мај, а претставникот на Бред Пит тогаш не сакал да ја коментира неговата одлука. Промената на името сега е и официјално потврдена со судски документи, пишува „People“.

Мадокс е второто дете на поранешната двојка кое и официјално го промени презимето. Анџелина Џоли (51) и Бред Пит (62), кои се разделија во 2016 година, покрај Мадокс имаат уште пет деца: Пакс (22), Захара (21), Шајло (20) и 18-годишните близнаци Нокс и Вивиен.

Неговата сестра Шајло, која е родена како Шајло Нувел Џоли-Пит, официјално стана Шајло Џоли во август 2024 година. Барањето за промена на презимето го поднела на 27 мај истата година, на својот 18. роденден.

И некои други деца на Анџелина Џоли и Бред Пит веќе во јавноста се претставувале без презимето на татко им. Вивиен во мај 2024 година, во програмата на бродвејскиот мјузикл „The Outsiders“, на кој работела како асистентка на својата мајка, била наведена како Вивиен Џоли.

Во јули и таа официјално побарала промена на презимето, наведувајќи „лични причини“. Рочиштето за нејзиното барање е закажано за 2 ноември.

Захара, исто така, го изоставила презимето на татко ѝ на свеченоста на факултетот на 17 мај годинава. Иако во официјалната програма била наведена како Захара Марли Џоли-Пит, на сцената била претставена како „Захара Марли Џоли“. Во јуни поднела официјално барање за промена на презимето, а рочиштето е закажано за 28 септември.

Мадокс и пред официјалната промена на презимето во деловното опкружување се претставувал само со презимето на својата мајка. Во февруари, на одјавната шпица на филмот „Couture“ на неговата мајка, бил потпишан како Мадокс Џоли. На филмот работел како помошник-режисер.

Извор близок до Бред Пит во јули тврдеше дека оддалечувањето на децата од актерот е последица на долгогодишно нарушување на неговиот однос со нив.

„Ова е резултат на долготрајна кампања на отуѓување на децата. Реалноста е неверојатно тажна, но не е изненадувачка по години во кои едниот родител ги користел децата како оружје против другиот, без да се грижи за последиците“, рекол изворот.

Извор близок до Анџелина Џоли понудил сосема поинаква верзија на приказната.

„Кога луѓето би ја знаеле целата вистина, би имале повеќе сочувство кон децата и повеќе би ги почитувале. Тоа што не зборуваат лошо за татко им и не изнесуваат детали во јавноста само ја покажува нивната пристојност“, порачал тој.

Официјалната промена на презимето на Мадокс се случи десет години по инцидентот во приватниот авион, кој му претходеше на распадот на бракот на неговите родители.

Извори претходно тврдеа дека Пит на 14 септември 2016 година, за време на летот, наводно бил „вербално насилен“ и „физички агресивен“ кон едно од децата, а наводно останатите деца биле сведоци на инцидентот.

По инцидентот, Пит бил предмет на истрага поради сомнение за злоупотреба на дете. ФБИ не поднел обвинение против него, а истрагата на надлежната служба за заштита на децата во Лос Анџелес, исто така, била завршена без утврдена злоупотреба.

Анџелина Џоли поднела барање за развод пет дена по инцидентот, а нивниот развод правосилно бил завршен во декември 2024 година.

„Никогаш целосно не се разбра што точно довело до нејзината одлука за развод, ниту што сè се случувало во годините потоа“, рекол во понеделникот извор близок до актерката.

„Десет години молчеше за да не го оцрни таткото на своите деца. Го задржа достоинственото молчење дури и кога беше напаѓана со дезинформации“, додал тој.

Извор близок до Пит тврди дека неговата комуникација со децата во моментов е многу ограничена.

„Тоа е трагедија“, заклучил изворот.

Foto: print screen/Instagram/maddox Jolie Pitt