Правило број еден за мал стан: Вакви кујнски елементи и плакари се најдобар избор

Кога се уредува мал стан, постои едно правило што особено важи при изборот на плакари и кујнски елементи – нека одат што е можно повеќе во висина, идеално сè до таванот. Високите елементи овозможуваат максимално да се искористи вертикалниот простор, кој во помалите станови често останува занемарен.

Наместо над плакарите или кујнските елементи да останува празен простор што само собира прашина, тој дел може да се претвори во драгоцено место за складирање. На највисоките полици можете да ги чувате работите што не ги користите секојдневно, како патни торби, сезонска облека, празнични украси или садови што ги вадите само во посебни пригоди.

Ваквото решение е особено практично во кујната, каде простор за складирање речиси никогаш нема доволно. Горните кујнски елементи што достигнуваат до таванот можат да соберат многу повеќе садови, резерви од храна и други кујнски предмети во споредба со стандардните шкафчиња.

Освен практичната страна, високите елементи имаат и важен визуелен ефект. Кога погледот природно се насочува нагоре, просторот може да изгледа повисок, повоздушест и похармоничен.

Непрекинатата линија на плакарите до таванот дополнително го намалува впечатокот на визуелен неред, што е особено важно во малите простории. За уште подобар ефект, добро е да се избираат фронтови со едноставни линии, без премногу детали и масивни рачки.

Светлите нијанси исто така можат да помогнат просторот да изгледа поотворено, но тоа не значи дека во мал стан мора да се откажете од потемни бои доколку ги сакате. Клучно е елементите да изгледаат поврзано и да не го „сечат“ просторот со непотребни визуелни премини.

Кај плакарите особено практични се моделите изработени по мерка, бидејќи на тој начин може да се искористи буквално секој сантиметар, вклучително и незгодните ниши и агли.

Ако таваните се високи, најгорните полици можеби нема да бидат лесно достапни, но токму затоа се идеални за предметите што ги користите само неколку пати годишно.

Мала склоплива скала лесно може да го реши проблемот со пристапот, а притоа зазема многу малку простор. Важно е и да не ги преоптоварувате отворените површини, бидејќи во мал стан секој предмет што останува на видно место дополнително создава чувство на теснотија.

Колку повеќе работи можете уредно да складирате зад затворените врати на плакарите, толку просторот ќе изгледа помирно, почисто и поуредно.

Кога уредувате мал стан, не размислувајте само за неговата ширина и квадратура. Погледнете нагоре – токму таму често се крие просторот што сè уште не сте го искористиле.