„Јас сум жртва на семејно насилство“: Хали Бери му одговори на поранешниот сопруг по обвинувањата

Хали Бери се огласи по тврдењата на нејзиниот поранешен сопруг Оливие Мартинез дека физички го малтретирала нивниот син Масео, а во судскиот поднесок актерката категорично ги отфрли таквите наводи.

Во исто време, Бери истакнала дека и самата во текот на животот била жртва на семејно насилство, како во детството, така и подоцна, во возрасниот период. Идентитетот на лицата кои, како што претходно зборуваше, ја малтретирале, никогаш јавно не го открила.

Спорот меѓу поранешните сопружници ескалира откако Мартинез минатата недела поднесе барање до судот за целосно старателство над нивниот 13-годишен син.

Мартинез, кој исто така има 60 години, тврди дека Бери „физички го малтретирала“ за време на инцидентот што се случил во саботата, 26 септември. Во барањето навел и дека наводно имало „други случаи на малтретирање“ во текот на изминатите години.

Само неколку дена подоцна, во четвртокот, 1 октомври, судот на Мартинез му одобри привремена мерка за забрана за приближување, со што привремено бил изменет претходниот договор на поранешниот пар за старателството.

Бери потоа побара од судот повторно да биде воспоставен модел на рамноправно, 50/50 старателство. Таквиот договор бил воведен во август 2023 година, кога нивниот развод и официјално бил завршен.

Во изјавата што ја поднесе во понеделникот, 5 октомври, а до која дошол магазинот „Пипл“, актерката навела:

„Никогаш физички, емоционално или на кој било друг начин не сум го малтретирала Масео. Јас сум жртва на семејно насилство и им помагам на жртвите на семејно насилство.“

„Јас не сум насилник. Никогаш не би го повредила нашето дете.“

Една од клучните точки на спорот е она што се случи на 26 септември.

Мартинез тврди дека Бери се налутила на нивниот син додека тој играл видео игра во виртуелна реалност. Според неговата верзија, актерката тогаш го фатила Масео околу вратот. Масео во понеделникот го прославил својот 13-ти роденден.

Бери, сепак, целосно поинаку го опишува настанот. Како доказ до судот доставила видеоснимка за која тврди дека „директно им противречи“ на тврдењата на Мартинез, како и преписка што ја водела со поранешниот сопруг.

„Моите пораки до Оливие ја одразуваат мојата вознемиреност откако Масео стана физички агресивен кон мене, а не какво било мое физичко однесување кон Масео“, напишала таа.

Според верзијата на Бери, таа влегла во собата на својот син за да му каже да престане да игра видео игра. Почнала да го снима со телефонот додека тој продолжувал да игра.

Кога Масео го забележал телефонот, го зграбил, по што меѓу нив дошло до, како што опишува актерката, „разиграно кошкање“, нешто што, според нејзините зборови, и претходно го правеле.

Бери инсистира дека во ниту еден момент не го фатила за врат, ниту пак му го попречувала дишењето. Исто така, негира дека му кажала да „тапка“ како знак за предавање.

Сепак, признава дека ситуацијата станала посериозна. Како што тврди, Масео „неочекувано“ се вознемирил и наводно ја турнал, по што нејзиниот свршеник Ван Хант дошол на катот.

Бери тврди дека синот повторно ја турнал кога се обидела да му ги земе слушалките.

Според наводите на актерката, нејзиниот свршеник тогаш застанал меѓу неа и Масео. Потоа, како што тврди Бери, момчето се заканило дека ќе го повика татко му и ќе ја напушти куќата.

Актерката потоа го контактирала Мартинез и го „молела“ да постави граници за нивниот син. Сепак, му дозволила Масео остатокот од викендот да го помине кај татко му.

Бери тврди и дека при заминувањето кај Мартинез, на Масео немало никакви видливи знаци на повреди. Исто така, негира дека му се извинила на поранешниот сопруг затоа што наводно го повредила синот.

„Му кажав на Оливие дека се чувствувам „ужасно поради она што се случи“, што беше вистина“, напишала Бери и додала дека била „вознемирена“ бидејќи нивната заедничка вечер завршила со конфликт.

Според тврдењата на Бери, Мартинез во следните денови не изнел обвиненија за малтретирање. Поранешните сопружници, како што наведува актерката, се сретнале и на состанок во училиштето на Масео во средата, 30 септември.

Бери тврди дека Мартинез тогаш делувал „опуштено“, како и за време на изменетиот режим на гледање во следната недела, кога семејството го одбележало 13-тиот роденден на Масео.

Актерката се спротивставува на неговото барање да добие примарно старателство, со тврдење дека Мартинез не е способен за „грижа за детето и неговите потреби“.

Во поднесокот навела и дека училиштето на Масео претходно изразувало загриженост поради неговото однесување. Според неа, нејзиниот син е невродивергентен и му е потребна стручна поддршка.

Бери претходно навела и дека Масео знае да биде „лут и конфликтен“ по враќањето од домот на татко му.

Ова не е првпат Бери и Мартинез да не се согласуваат околу начинот на кој треба да се грижат за нивниот син.

Актерката тврди дека со години имале различни мислења во однос на препорачаните интервенции и начинот на третман на Масео. Таа исто така се залагала за модел според кој синот би поминувал една недела кај едниот, а потоа една недела кај другиот родител, со цел да се намали бројот на преместувања меѓу двата дома.

Уште во 2024 година, Бери побарала од Вишиот суд на Мартинез да му биде наложено да посетува терапија за заедничко родителство. Тогаш го обвинила дека „повеќепати“ ги прекршувал договорите и судските налози, но нејзиното барање било одбиено.

Во најновиот поднесок, актерката се повикала и на судска одлука од 2025 година, со која ѝ било дадено право да го има последниот збор кога станува збор за одлуките поврзани со менталното здравје и образовните потреби на нивниот син.

Бери претходно овој месец побарала таа одлука повторно да биде на сила, додека спорот меѓу поранешните сопружници околу старателството над Масео продолжува.

foto: printscreen/instgaram/halleberry