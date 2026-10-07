Старлетата од реалното шоу за аферата со познат пејач: „Беше со мене, а сепак се прави дека не ме познава.“

Пејачката и ријалити-ѕвезда Атина Ферари зборуваше за својот приватен живот, непријатните искуства со познати мажи и титулата што ја освои на Саемот во Шабац.

Атина Ферари одговараше на директни прашања и го откри најлошото искуство што го имала со една јавна личност, која се преправала дека не ја познава.

„Имав еден маж – чие име нема да го спомнам, иако е многу познат во јавноста и е голема ѕвезда – кој тврдеше дека не ме познава. А сепак, одлично ме познава и беше со мене. Тоа е најлошото нешто што некогаш сум го доживеала од маж, тој е идиот“, раскажа пејачката.

Атина објасни дека нема причина да лаже или да избегнува одговори кога е соочена со факти и докази.

„Кога некој ќе ме погледне во очи и ќе ме праша, не можам да лажам, морам да одговорам. Кога некој ќе покаже снимки или фотографии и ќе побара коментар, не можам да кажам: „Не сум јас на фотографијата“. Не сакам да лажам ниту да барам изговори. Ја кажувам вистината онаква каква што е“, искрено изјави таа во емисијата *Amidži Show*.

Покрај деталите за нејзиниот приватен живот, пејачката се осврна и на своите настапи на Саемот во Шабац, истакнувајќи дека убедливо е на првото место според посетеноста.

„Така одлучија луѓето. Веќе трета година по ред, публиката го потврдува тоа преку бројките за посетеност. Сите седум вечери, шаторот привлекуваше толпа од над 3.000 луѓе“, изјави Атина, додавајќи дека зад тој успех стои огромна и напорна работа:

– Имајте предвид дека настапувам седум пати по ред во текот на денот и ноќта – што значи седум различни кореографии и музички сетови во еден ден – па самите пресметајте.

Бидејќи беше главна атракција на Шабачкиот панаѓур, Атина со денови пее пред преполни шатори, а луѓето и понатаму неуморно споделуваат снимки од нејзините настапи на социјалните мрежи.

View this post on Instagram A post shared by Atina Ferari Novi Profil (@atina_ferari_novi_profil)

foto: printscreen/ You Tube/AmiG Show