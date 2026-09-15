Џејла повторно во првите редови на настапот на Јаков: Погледите меѓу нив ги разгореа гласините за врска

Џејла Рамовиќ и Јаков Јозиновиќ веќе извесно време го привлекуваат вниманието на јавноста поради гласините дека се во емотивна врска, иако ниту еден од нив досега не сакал да го коментира нивниот однос.

Откако неодамна беа видени заедно на прославата на Александра Пријовиќ во Белград, сега се појави уште една снимка која повторно ги разгоре гласините за нивната блискост.

Јаков настапувал во Винковци, а Џејла по тој повод била снимена во публиката. Пејачката го следела концертот во друштво на неговите пријатели, а снимката набрзо почнала да кружи на социјалните мрежи.

Јаков и Џејла неодамна беа „фатени“ и на прославата кај Прија, а снимката од таа вечер се појави на социјалните мрежи и привлече големо внимание.

Како што се гледа на објавената снимка, Јаков не престанувал да гледа во Џејла, додека Нина Бадриќ им пеела на увце.

фото: printscreen/instagram/