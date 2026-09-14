Сите на море таа на река во планина ја покажа својата раскошна телесна убавина: Српската пејачка Слаѓа Рајковиќ е убавица со фасцинантна задница (ВИДЕО)

Летото календарски полека заминува, ама жештината се уште жестоко се бори и никако не се предава. Пред таа попушти, српската пејачка Слаѓа Рајковиќ реши да ја надитри, па наместо на море замина на планина. Ем на повисоко е поладно за неколку степени, а морската шир со малку постудена речна вода ја замени.

Планина како планина има свои предности и своја убавина, особено кога жештините се неподносливи, природните планински убавини се добредојдени.

Едно коктелче крај базенот за да ја освежи да и го направи попријатен денот… Она што е вистинско освежување за очите на нејзините симпатизери и следбеници се крие под проѕирниот фустан од црна тантела… Извајаните облини со кои пејачката нема вистински маж што не би го збудалела!

View this post on Instagram A post shared by Najsladja (@najsladjanajs)

Реката пак е приказна за себе… На лето доволно студена за пејачката да ја спаси од пеколната горештина, а таа пак повеќе од провокативна и возбудлива додека во брзиот тек на проѕирната речна вода се разладува. Влезена до колкови големата извајана задница кадарот го полни, а погледот останува залепен во недоглед и кога пејачката ќе се заврти однапред.

Како и не би кога српската пејачка Слаѓа Рајковиќ е убавица со тело вретено, доволно бујна предница и фасцинантна задница!

Фото и видео: Инстаграм/najsladjanajs