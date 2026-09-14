Цаци Паковска од поново време… На 48 години со совршени стомачни и тело како на тинејџерка во топ форма

Модната стилистка и ТВ продуцент, Цаци Паковска, преку својата работа секогаш била зад камерите, но од поново време онаа истата Цаци се почесто ја гледаме и како активен костисник и на социјалните мрежи од каде имаме можност да ѕирнеме во нејзината приватност.

Таму, во тој виртуелен свет, доколку не и го прочитате името од профилот, тешко дека ќе ја препознаете.

Иако само делумно сменета, Паковска навидум е како друга.

Овој пат, Паковска покажа како изгледа нејзниниот тренинг до топ форма која според приложенето ја има повеќе од кога било.

Камен цврсти и девинифани стомачни од тело како на тинејџерка со перфектна телесна линија.

Стегната во кус топ и трициклисти, Цаци не им се дава на своите 48 годни, па иако ја гази петтата деценија од животот, со добро избалансиран и јасно зацртан стил на живот, исхрана и физичка активност, реаултатите ги покажува одразот во огледалото.

Инаку, години наназад Цаци е зад камерите како продуцент и сценарист, особено на изминатите сезони на серијата „Тин камп“ и „Дајте музика“.

Модата пак, никогаш не ја заобиколила, а исто и работата како стилист.

фото:Instagram printscreen/cacipakovska