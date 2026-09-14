Предизвикот од 80-тите, но во реална верзија: Погодувате ли која е оваа позната Македонка?!

Изминатата недела социјалните мрежи беа преплавени со објави од предизвикот на фотографија од тоа како би изгледале стилски доколку би биле во 80-тите.

Познатите со задоволство прифатија да ја искусат оваа ретро визуелизација, особено оние помладите кои не биле, односно не го живееле тоа време, не биле родени, или пак биле многу мали.

Оние пак кои тогаш беа во цутот на младоста, се потрудија да ископаат некоја фотографија од старите фото- албуми, а истото да го покажат како спомен од реалните 80-ти без употреба на Вештачката Интелигенција(ВИ).

Една од нив беше и пејачката на групата „Ареа“, Ружица Милошеска Брчиоска.

Иакако со мало задоцнување, Ружица објави фотографија за која нагласи дека е реална, а реакциите за истата беа до недолглед…

Природна убавина, харзима, автентичност, пакет на профилни карактеристики кои од денешен агол се’ помалку видливи и раални.

Оваа кукла од табло, наскоро стана и кукла од насловни страни, рок убавица која и денес зрачи со својата оригиналност која без никогаш не застанува на сцена.

Ружица „Ареа“, уникатна и своја, како некогаш, така и сега!

фото:Facebook/ Ruzica M. Brzioska