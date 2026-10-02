Верица Ракочевиќ ја изненади јавноста со ќерка ѝ: Гестот меѓу нив предизвика бурни реакции

Добро е познато дека Верица Ракочевиќ одржува многу близок однос со своите деца, но сепак, една објава многумина изненади.

Елена Караман, ќерката на Верица Ракочевиќ од нејзиниот прв брак, ги изненади своите следбеници со објава со мајка ѝ.

Имено, двете се забавувале заедно во еден локал, а во еден момент Верица ја бакнала ќерката во уста.

Иако е познато дека познатата модна креаторка има отворен однос со своите деца, многумина ова го оценија како претеран потег.

Да потсетиме, Верица ја добила Елена во првиот брак со стјуардот Боран Караман, додека во вториот брак со Зоран Ракочевиќ ги доби синот Миодраг и ќерката Милена, кои не се експонираат во медиумите.

Повеќе од десет години, таа е во хармоничен брак со 34 години помладиот уметник Вељко Кузманчевиќ.

foto: printscreen/instgaram/elenakaraman.essence