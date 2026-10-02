Судот ѝ го ограничи контактот на Хали Бери со синот, по обвинувањата дека го нападнала

Суд во Лос Анџелес му одобри на Оливие Мартинез привремена забрана за приближување кон неговата поранешна сопруга Хали Бери, откако тој ја обвини дека физички го нападнала нивниот 12-годишен син Масео.

Судот во Лос Анџелес му одобри на Оливие Мартинез привремена забрана за приближување против неговата поранешна сопруга Хали Бери, откако тој ја обвини дека физички го нападнала нивниот 12-годишен син Масео. Судијата во четвртокот го прифатил барањето на Мартинез, а на актерката до натамошно ограничување ѝ е намалено времето што смее да го поминува со синот, пишува „People“.

Мартинез побарал на Хали Бери целосно да ѝ биде забранет контактот со синот, но судијата не го прифатил тој дел од неговото барање. Наместо тоа, ги променил условите под кои актерката смее да го гледа Масео, со образложение дека е важно мајката и синот да продолжат да одржуваат контакт.

Судот не го прифатил ниту барањето на Мартинез да се следи дали Бери е трезна, наведувајќи дека нема доволно информации што би ја оправдале таквата мерка.

Според привремената одлука, Бери смее да го гледа синот во понеделник, вторник, сабота и недела, од 10 до 20 часот. Овој распоред ќе важи најмалку до следното рочиште, закажано за 16 октомври, кога судот повторно ќе го разгледува случајот.

Адвокатката на Хали Бери, Марина Бек, ги отфрли тврдењата на Мартинез и неговото барање го нарече „целосно неосновано и намерно доведувачко во заблуда“.

„Да се каже дека ова барање е целосно неосновано и намерно доведувачко во заблуда би било дури и преблаго“, изјавила Бек за „People“.

„За среќа, Хали е навикната на ваквото бесрамно однесување на господинот Мартинез. Иако целата ситуација длабоко ја растажи, таа нема да дозволи тоа да ја спречи да се бори за најдобрите интереси на Масео и да му ја пружи љубовта и поддршката што му се потребни“, додала таа.

Мартинез го поднел барањето до судот на 1 октомври. Во него тврди дека Бери му предизвикала „емоционално и психичко страдање поради физичкото малтретирање на нивниот малолетен син Масео“.

Според неговите тврдења, Бери за време на еден инцидент „го зграбила Масео за врат и почнала да го дави“, притоа викајќи: „Кој е сега главен?! Кој е главен?!“

Мартинез тврди дека тоа не бил единствениот таков случај. Во барањето наведува дека во последните неколку години имало и други физички напади врз нивниот син, како и вербално и емоционално малтретирање насочено кон него.

Во судските документи, до кои дошол „People“, се наоѓаат и пораки што Бери и Мартинез си ги разменувале. Во една од нив Мартинез ја известил поранешната сопруга дека Масео побарал тој порано да дојде по него и ја прашал дали се согласува со тоа.

„Не, не ми е во ред тоа. Тој сака да се кара со сопствената мајка?? Какво дете воспитуваме?“, наводно му одговорила Бери. „Каков син е тој, прашај го како татко“, напишала потоа и додала: „Јас сум му мајка?“

Мартинез ѝ одговорил дека не знае што точно се случува, но забележал дека мајката и синот често се караат. „Значи, ќе го задржиш кај себе? Дури и ако не сака да остане?“, ја прашал.

Бери му одговорила: „Јас сум му мајка и ова не е во ред! Не ја почитува својата мајка, а тебе како негов татко тоа не би требало да ти биде прифатливо. Не ме почитува и се однесува како јас ништо да не се прашувам. Јас сум му само вреќа со пари! Ова не е во ред, воопшто не е во ред!“, напишала таа во пораките.

Бери повторно му се јавила на Мартинез следниот ден, во недела, на 27 септември.

„Оливие, се обидов да стапам во контакт со Масео и го замолив да разговара со мене. Знам дека сметаш дека тој сам ги носи своите одлуки, но навистина би ми значело доколку го поттикнеш денес да разговара со мене“, напишала таа.

„Ужасно се чувствувам поради тоа што се случи синоќа, а знам дека и тој се чувствува така“, додала.

Адвокатот на Мартинез, Патрик Багдасеријанс, изјавил дека здравјето, благосостојбата и безбедноста на синот се на прво место за неговиот клиент и дека токму поради тоа се обратил до судот.

„Друга работа е мајката да ја добие соодветната помош што ѝ е потребна за да ги реши своите проблеми и да работи на себе, што на крајот би му помогнало и на детето“, рекол Багдасеријанс.

Тој го опишал Мартинез како грижлив татко кој се труди да го направи најдоброто што може.

„Секако, заедничкото родителство по разводот секогаш е предизвик. Во моментов ни е важна само една работа, а тоа е да го заштитиме ова прекрасно момче“, рекол тој.

Бери и Мартинез се разведоа во 2023 година, речиси осум години откако во 2015 година поднесоа барање за развод. Тогаш се договорија за заедничко правно старателство над Масео.

Со судската спогодба било одредено Бери да му плаќа на Мартинез 8.000 долари месечно за издршка на синот, како и дополнителни 4,3 отсто од делот од нејзините годишни приходи што надминува два милиони долари.

Актерката ги покрива и трошоците за приватното училиште на Масео, вклучително и школарината, униформите и училишниот прибор, како и трошоците за неговите воннаставни активности.

Следното рочиште е закажано за 16 октомври, кога судот повторно ќе ги разгледува мерките што се однесуваат на Бери и нејзиниот контакт со синот.

foto: printskrin/instgaram/vanhunt