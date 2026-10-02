Денес готвиме: Домашна супа што штити од вируси – лесна е за подготовка и мора да се јаде барем еднаш неделно

Домашна супа што штити од вируси не е само вкусен оброк, туку и вистински природен штит за вашето здравје

Во денешниот брз живот, понекогаш забораваме на важноста на правилната исхрана што го поддржува нашиот имунитет, а здравата и хранлива домашна супа е вистинскиот избор за одржување на здравјето. Оваа вкусна и лесна супа со пилешко, брокула и зеленчук не е само задоволувачки оброк, туку и вистинска заштита од вируси, благодарение на состојките што го поддржуваат имунитетот.

Состојки:

1 глава лук

400 г пилешко бело месо

400 г брокула

2 корени од морков

200 мл павлака за готвење

Сол, сушени билки, мелен црн пипер по вкус

Масло (по потреба)

Сецкани листови од магдонос за декорација

Подготовка:

Оваа супа е многу едноставна за подготовка. Прво, пропржете го ситно исечканиот кромид во малку масло додека не стане стаклест. Потоа додадете го пилешкото месо исечено на коцки и пропржете го кратко додека не добие убава кора. После тоа, додадете околу 1,5 литри вода и сечкана брокула (обавезно исечете ја на цветчиња), како и моркови исечени на прстени.

Зачинете по вкус со сол, сушени билки и црн пипер. Гответе сè заедно околу 30 минути, додека зеленчукот не омекне, а месото не е совршено сварено. На крај, додадете ја павлаката за готвење и добро измешајте сè. По желба, можете да наросите со сечкани листови магдонос за дополнителна свежина.

Зошто оваа супа е вистинска заштита за вашиот имунитет?

Пилешкото месо е богато со висококвалитетни протеини кои помагаат во обновата и зајакнувањето на имунолошкиот систем. Брокулата, од друга страна, содржи големи количини на витамин Ц и други антиоксиданси кои се неопходни за одбраната на телото. Морковите се богати со бета-каротен, кој го поддржува здравјето на очите и кожата, додека кромидот обезбедува моќна антиинфламаторна и антибактериска заштита.

Сите овие состојки заедно ја прават супата совршен избор за зајакнување на имунитетот, особено во текот на студените месеци кога телото е поподложно на настинки и вируси. Затоа, се препорачува да ја вклучите оваа супа во вашето мени барем еднаш неделно. Нејзината подготовка е едноставна, а оброкот е богат со сите потребни хранливи материи.

извор:попара.мк

фото:Printscreen / Youtube / Bakina kuhinja