Деколтето на водителата само што не експлодирало: Јована Јеремиќ во бикини покрај базен

Водителката Јована Јеремиќ сподели провокативни фотографии во бикини на својот профил на Инстаграм, истакнувајќи ги своите атрактивни облини.

Јеремиќ повторно привлече внимание со смело издание, позирајќи покрај базен во бикини што ја нагласуваа нејзината фигура.

Јована се одлучи за дводелни бикини со животински дезен и впечатливи детали. Горниот дел го истакна нејзиниот неодамна зголемено деколте – кое изгледаше како да ќе „прелее“ од корпите – додека долниот дел со врзување на страните дополнително ги нагласи нејзиниот тесен струк и облини.

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Водителката го истакна својот затегнат стомак и витките нозе, додека папучите со дебел ѓон дополнително ја издолжија нејзината фигура. Таа го комплетираше изгледот со очила за сонце, часовник и накит, пуштајќи русата коса слободно да ѝ паѓа преку рамената.

Позирајќи на сонце, веднаш покрај базенот, Јована уште еднаш покажа дека нема проблем да го истакне своето тело и да се појави во провокативно летно издание.

foto: printscreen/instagram/jeremicjovana