Мали ученици, големи предизвици: улогата на Б – витамините во училишните денови

Нови лекции, нови пријателства и нови откритија — училишните денови се исполнети со разновидни можности. Додека родителите ги подготвуваат своите деца за училиште, важен дел од таа подготовка е и она што децата го јадат. Разновидната и балансирана исхрана ги обезбедува хранливите материи што им се потребни на здравите деца.

Меѓу овие неопходни хранливи материи, важна улога имаат витамините од групата Б.

Појадокот пред училиште, ручекот меѓу часови и вечерата со семејството се повеќе од заеднички моменти околу трпезата. Тие обезбедуваат храна што организмот ја користи како извор на енергија а неколку витамини од групата Б помагаат таа енергија да стане достапна за користење.

Како што растат децата, почнува да расте и притисокот поврзан со учењето, домашните задачи, квизовите, тестовите и другите образовни активности. Затоа, за да ја поддржите работата на нивниот мозок, важно е на вашите деца да им обезбедите соодветни хранливи материи, особено витамини од Б-комплексот. Иако балансираната исхрана, добрите навики за спиење и секојдневната физичка активност ќе помогнат вашето дете да остане на патот кон успехот, постојат и дополнителни работи што може да ги направите за да го подобрите неговото когнитивно здравје и способноста за учење.

Витамин Б1 (тиамин): Тиаминот ја подобрува циркулацијата и помага во создавањето на крвта, метаболизмот на јаглехидратите и правилното варење. Тиаминот ја оптимизира функцијата на мозокот и когнитивната активност. Најбогати извори на тиамин се кафеавиот ориз, жолчките од јајца, рибата, мешунките, црниот дроб, грашокот и брокулата.

Витамин Б2 (рибофлавин): Рибофлавинот е неопходен за создавање на црвените крвни зрнца, клеточното дишење и растот. Тој го ублажува заморот на очите и го поддржува метаболизмот. Сирењето, жолчките од јајца, рибата, месото, млекото, авокадото и аспарагусот содржат високи нивоа на витамин Б2.

Витамин Б3 (ниацин, никотинска киселина, ниацинамид): Овој витамин помага во одржувањето добра циркулација и здрава кожа. Тој го поддржува нервниот систем и метаболизмот. Ниацинот се наоѓа во говедскиот црн дроб, брокулата, морковите, сирењето, млекото и доматите.

Витамин Б5 (пантотенска киселина): Пантотенската киселина е позната како витамин против стрес. Таа е неопходна за сите клетки во телото. Недостатокот на пантотенска киселина може да предизвика замор, главоболки и гадење. Пантотенската киселина се наоѓа во авокадото, јајцата, зеленчукот и јаткастите плодови.

Витамин Б6 (пиридоксин): Пиридоксинот е вклучен во повеќе функции од речиси која било друга поединечна хранлива материја. Тој е корисен доколку страдате од задржување течности во организмот и е неопходен за создавање на црвените крвни зрнца. Сите намирници содржат одредено количество витамин Б6, но следниве содржат најголеми количества: моркови, пилешко месо, јајца, риба, месо, грашок и спанаќ.

Витамин Б7 (биотин): Биотинот помага во растот на клетките, метаболизмот и искористувањето на другите витамини од Б-комплексот. Овој витамин е одличен за здрава коса и кожа. Доволни количества биотин може да добиете од варени жолчки од јајца, месо и млеко.

Витамин Б9 (фолат): Фолатот се смета за храна за мозокот и е неопходен за производство на енергија и создавање на црвените крвни зрнца. Фолатот се наоѓа во аспарагусот, пилешкото месо, сирењето, кафеавиот ориз, леќата, црниот дроб и млекото.

Витамин Б12 (метилкобаламин): Метилкобаламинот е важен за растот и заштитата на нервниот систем. Големи количини се особено неопходни за заштита од невролошко влошување. Метилкобаламинот е широко застапен во месото, јајцата, млекото, млечните производи и морските плодови. Сепак, тој не се наоѓа во многу видови зеленчук; присутен е само во морските растенија, како што се морските алги.

Beviplex® Complex од Галеника: пет витамини од групата Б во кесичка, ги обединува витамините Б1, Б2, Б3, Б5 и Б6 во форма на гранули, во пакување од 30 кесички.

Употреба:

Возрасни и деца над 1 година: еднаш дневно да се испие напиток подготвен со размешување на содржината од 1 кесичка гранули во вода или млеко.

Основата и понатаму останува секојдневната грижа: хранливи оброци, доволно сон и редовна физичка активност. Дополнителната нутритивна поддршка, кога е потребна, треба да ги надополнува а не да ги заменува овие навики.