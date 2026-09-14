Денес готвиме: Најдобриот домашен ајвар, проверен рецепт кој нема конкуренција

Ако прашате некој од овие простори кој е основниот дел од зимница, сите ќе ви одговорат без да размислат дека тоа е ајвар. Секој има своја верзија на ајвар. Некој сака благ, некој лут, некој додава нетрадиционални зачини, а некој сака минимализам и традиција.

Сепак, за да подготвите добар ајвар, мора да ги знаете „малите тајни“ кои ќе го направат совршен.

Ајварот се прави од чиста пиперка, а времето на пржење на ајварот зависи од неколку фактори: количината на пиперката, јачината на огнот, видот на пиперката и количината на вода во неа.

Затоа е важно добро да се исцедат пиперките пред да се пржат.

Состојки и подготовка:

За овој рецепт ќе ви требаат:

5кг пиперки

250 мл масло

една лажица сол

една лажица вински оцет

Ако сакате зачинет ајвар, на 25 кг пиперки додадете 1 кг лути пиперки.

Пиперките добро измијте ги, избришете ги и ставете ги да се потпечат. Кога ќе завршите со печењето, излупете ги пиперките и извадете ги семките. Ставете ги во пластични кеси за полесно да се лупат. Оставете да се исцеди преку ноќ.

Следниот ден сомелете ги пиперките во мелница. Кога ќе завршите со мелење на пиперките, малку подмачкајте ја тавата и ставете ги пиперките во тавче.

Тенџерето со пиперките се става на оган и се промешува, истовремено се става маслото добро да се загрее. Додека маслото се загрева, мешајте ги пиперките во тенџере на средно, не високо, загревајте околу дваесет минути.

Потоа прелијте ги пиперките со загреаното масло и цело време мешајте на средна температура. Ајварот треба да се пржи два до три часа по првото зовривање. Ајварот е готов кога ќе поминете со лажица по средината и јасно ќе го видите дното на тенџерето.

Половина час пред крајот на пржењето ставете ги теглите во рерна на 100 °C. Кон крајот на пржењето посолете и додадете оцет и жешкиот ајвар истурете го во врели тегли.

Добро затворете ги теглите и вратете ги во рерна на 75 °C уште еден час. Оставете ги теглите во затворена рерна додека не се изладат целосно.

фото:Freepik