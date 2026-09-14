Мелина Галиќ го виде својот син и направи шокантен потег: „Штом го здогледа, ја сврте главата настрана“

Мелина Галиќ, поранешната сопруга на пејачот Харис Џиновиќ, по разводот ја пронајде љубовта со американскиот претприемач, 70-годишниот Џефри Пол Арнолд Деј, за кого се омажи оваа пролет.

Нејзиниот однос со синот Кан, кого го доби за време на бракот со Харис, веќе извесно време е предмет на интерес во медиумите. Од друга страна, ќерката Џина често е покрај мајка си и ѝ дава поддршка.

Мелина уште кон крајот на бракот со Харис зборуваше за тоа зошто не планира да го проширува семејството. Тогаш отворено призна дека уште една бременост значително би ѝ ги променила животните навики и планови.

„Сакам да спијам до пладне, да одам на тренинзи и да патувам со сопругот, а третата бременост би ме лишила од сето тоа“, рече тогаш Мелина.

Како што истакна тогаш, одлуката да нема повеќе деца ја донесе многу порано.

„Имаме девојче и момче, со што е заокружена сликата за совршено семејство, а животот го организиравме така што вака како што е, сè функционира одлично“, рекла таа во таа прилика.

Средбата со синот била многу непријатна

Нејзиното последно доаѓање каде што се нејзините деца, го одбележа и средбата со синот Кан, со кого наводно подолго време нема контакт. Тие двајца се нашле во истиот локал, а според зборовите на изворот, Мелина избегнувала да го погледне синот.



„Мелина седеше со пријателката. Во еден момент во локалот влезе Кан, кој отиде до шанкот за да ја подигне нарачаната салата. Штом го здогледа, Мелина буквално ја сврте главата на другата страна, правејќи се дека не го гледа. Беше многу непријатно да се гледа како мајка го игнорира сопственото дете“, открива извор за „Скандал“.