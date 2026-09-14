Провокација каква одамна не понудила: Црешките на Антониа од минијатурното долно бикини ве канат да се „насладувате“ со поглед

Летото полека заминува и „дише“ со последен здив, но многумина и не така лесно се откажуваат од последните топли летни сончеви зраци од средината на месец септември.

Меѓунив е и една од нашите млади најпопуларни поп- пејачки, Антониа Гиговска.

Па така, ако летово беше со полна агенда настапи во кафулињата и дискотеките низ земјава, Антониа реши овој септември да ги дополни батериите со семеен одмор покрај море. А како што е ред, море ,песок ,плажа, не оди без фотки во бикини, помлаку или повеќе провокативни.

Тониа, како што милува да ја нарекуваат под уметничко име, се одлучи да предничи со оние попровокативните фотографии кои го исполнија нејзиниот Инстаграм профил.

View this post on Instagram A post shared by ANTONIA GIGOVSKA (@antoniagigovskaa)

А во фокус, нејзините бели минијатурни бикини со црешки, но оние на долниот дел, буквално беа центарот на вниманието, додуша, за кого како…

Црешките „канат“ да се „насладуваш“ со поглед, ама привлечни беа за многу коментари. Додека едни ја фалеа за тоа дека е „бомба“, други како по правило ја критикуваа да не претерува со гримасите, како и тоа дека се послужила со „ВИ“, зашто нејзнините гради не изгледаат така бујно како што сега ги прикажа.

Вака или онака, одморот си оди, нејзе очигледно и е убаво, а за коментарите… нека си врват како и секогаш…

фото:Instagram printscreen/antoniagigovskaa