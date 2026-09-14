Станија ја крена температурата во лифт   – мажите ги остави без зборови

Најпознатата старлета, Станија Добројевиќ, повторно ги вжешти социјалните мрежи со својата најнова провокативна објава. Таа со своите следбеници сподели жешко селфи од лифт, позирајќи во тесен розов спортски комплет што совршено ги истакнува нејзините облини.

За дополнително да ја разгори фантазијата на машкиот пол, Станија заводливо го повлече надолу работ на шорцевите, откривајќи го својот извајан стомак и исончаната кожа. Преку спортскиот топ таа лежерно префрлила откопчана јакна во иста нијанса, додека косата ѝ беше собрана во опуштена пунџа.

Како што се очекуваше, глетката веднаш предизвика лавина реакции кај нејзините обожаватели, кои повторно ја опсипаа со комплименти за нејзината беспрекорна фигура.

Станија често знае да ги изненади своите следбеници со селфи фотографии направени во лифт, а без разлика на модната комбинација што ќе ја избере, таа секогаш го привлекува вниманието со својот бомбастичен изглед.

Foto: print screen/Instagram/stanijadobrojevic