Не ги ставајте овие 3 работи на креветот: Еве зошто вашата постелнина е полна со бактерии!

Според д-р Шанина Ц. Најтон, експерт за превенција на инфекции, некои работи што многу луѓе ги ставаат на своите кревети можат да ги претворат свежо испраните чаршафи во место полно со бактерии, алергени и микроорганизми.

Докторот издвојува 3 работи што никогаш не треба да бидат на вашиот кревет:

Телефон

Без разлика дали проверувате социјални медиуми, му пишувате пораки на некого или само сакате да го имате телефонот при рака пред спиење, многу луѓе ги чуваат своите телефони до себе во креветот, честопати на перницата.

Сепак, д-р Најтон предупредува дека телефоните се магнет за работи што не припаѓаат во спалната соба: „Луѓето носат валкани телефони во кревет, истите телефони што биле на масите во рестораните, во бањите и во рацете во текот на денот, а потоа ги ставаат на перницата или чаршафите.“

Површината на мобилниот телефон може да биде меѓу највалканите работи што ги поседуваат повеќето луѓе, а ние го внесуваме директно таму каде што спиеме.

Оставањето на телефонот надвор од спалната соба не значи само помалку бактерии во близина на вашиот кревет. Ова исто така отстранува голем број фактори што можат да го нарушат сонот од спалната соба – светлина, звук и искушението повторно да ги проверите социјалните медиуми.

Облеката што ја носите надвор

По долгиот ден, понекогаш сè што сакате да направите е да се фрлите на креветот. Но, д-р Најтон предупредува дека облеката што ја носите надвор нема место таму.

„Не седам на креветот во нив, не спијам во нив и не ги оставам на или близу до креветот“, вели таа.

Како и вашиот телефон, облеката што ја носите надвор собира прашина и нечистотија во текот на денот. И не станува збор само за очигледните дамки од кафе или валканите ракави.

Потта, кожните масла и разните честички во воздухот можат да се заробат во ткаенината, а потоа да завршат на вашите чаршафи.

„Сè што мојата облека и телефонот допреле во текот на денот останува надвор од просторот каде што спијам“, вели д-р Најтон.

Боси нозе

„Папучите не се опција во мојата куќа, туку служат за цел што оди подалеку од удобноста“, вели д-р Најтон.

Ова е навика за која многу луѓе дури и не размислуваат. Ако носите чевли што биле надвор или имате домашни миленици, подот може да содржи сè што е внесено однадвор.

Истото важи и за оние кои носат чорапи низ куќата, а потоа си легнувате во нив.

„Ако шетате низ куќата боси, а потоа си легнувате со нив, само што сте го пренеле сето тоа со нозете на чаршафите“, објаснува д-р Најтон.

Папучите, вели таа, обезбедуваат еден вид бариера помеѓу подот и креветот и го прекинуваат тој синџир.

Како малите навики придонесуваат за валкан кревет

Вашите перници, јорган и душек се веќе плодна почва за бактерии и габи, објаснува д-р Најтон за „Томс Гајд“.

Кога додавате нечистотија и алергени што ги внесуваме во спалната соба преку нашите телефони, облеката што ја носиме надвор и босите нозе, ситуацијата може да стане уште полоша.

Д-р Најтон објаснува дека кај повеќето луѓе, акумулацијата на нечистотија може да доведе до непријатни мириси, проблеми со кожата, иритација на кожата или влошување на алергиите и астмата.

За луѓе со оштетена кожа или ослабен имунолошки систем, продолжениот контакт со валкана постелнина може да претставува уште посериозен проблем, вклучувајќи реален ризик од инфекција за оние со ослабен имунолошки систем.

Д-р Најтон препорачува перење на постелнината најмалку еднаш неделно во текот на летото. Ова помага да се спречи акумулација на нечистотија, нечистотија и влага.

Поголемите предмети, како што се перници, јоргани и прекривки, треба да се перат на секои неколку месеци.

Таа препорачува перење на температура од најмалку 60°C ако сакате дополнително да го намалите присуството на прашински грини.

Сепак, секогаш проверете ја декларацијата на постелнината пред перење, бидејќи некои материјали не можат да издржат високи температури.

извор:popara.mk

фото:Freepik