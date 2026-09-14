Ана Николиќ со (не)возможна трансформација: Кој би рекол дека оваа ријалити убавица е родена како маж?

Поранешната учесничка во ријалити шоуата Ана Николиќ, некогаш позната во јавноста како Мика Васиќ, привлече големо внимание со својот атрактивен изглед и провокативните фотографии што ги објавува.



Ана Николиќ успешно го заврши процесот на промена на полот, а резултатите се повеќе од видливи.

Ана го „испеглала“ својот изглед, па многумина се прашуваат дали е можно некогаш да била маж.

Со нејзината најнова објава на нејзиниот Инстаграм, таа предизвика позитивни реакции кај своите следбеници, а на фотографијата можеме да ја видиме во тесен бел мини-фустан кој го истакнуваше нејзиното бујно деколте. Беспрекорно стилизираната коса и совршената шминка оживеаја, како и тесниот струк.



Да ве потсетиме дека Ана дознала за смртта на нејзиниот татко Радет Васиќ додека била во ријалити шоуто на Пинк, а кога излегла да го погреба заедно со нејзиното тогашно момче Стефан Корда, наместо да ја поддржи, тој стапил во контакт со нејзината лута соперничка Александра Вученовиќ.

Фото: Инстаграм/ana_nikoliccc92