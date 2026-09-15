Правилен начин за замрзнување на печени пиперки: Не го губат вкусот и не зафаќаат многу простор во замрзнувачот

Замрзнувањето на печените пиперки не е само прашање на температурата, туку и на начинот на кој ќе ги спакувате.

Десет килограми печени пиперки лесно можат да претворат една полица од замрзнувачот во хаос. Големите кеси заземаат многу простор, пиперките се лепат една за друга, а по неколку месеци можат да изгубат дел од вкусот и текстурата. Постои едноставен трик кој овозможува пиперките да ги распоредите во тенки пакувања, па подоцна многу полесно да ги најдете, одвоите и искористите.

Што да направите веднаш по печењето

Жешките пиперки ставете ги во затворен сад или кеса и оставете ги околу десет минути. Пареата ќе помогне лушпата полесно да се одвои. Потоа излупете ги, отстранете ги дршките и семките и оставете ги во цедалка добро да се исцедат.

Не ги плакнете со вода. Така непотребно ќе се исперат дел од вкусот и мирисот на печените пиперки. Ако остане многу течност, оставете ги уште малку во цедалката пред да ги спакувате.

Трик за заштеда на простор во замрзнувачот

Ова е најважниот дел. Наместо да ги натрупате пиперките во една голема кеса, распоредете ги во помали порции и наредете ги рамно, една врз друга.

Истиснете што повеќе воздух од кесата и сплескајте ја така што ќе добиете тенко пакување. Ваквите пакувања можете да ги наредите едно до друго или вертикално, со што многу подобро ќе го искористите просторот во замрзнувачот.

Дополнителна предност е што во зима лесно ќе земете само една порција, без да мора да ја одмрзнувате целата количина.

Како замрзнувањето го зачувува вкусот на печените пиперки

Печените пиперки пред пакувањето треба добро да се изладат. Ако ги затворите додека се уште се многу топли, ќе се создаде кондензација, а со тоа и дополнителни кристали мраз.

Од кесата истиснете што повеќе воздух, добро затворете ја и задолжително напишете го датумот на замрзнување. Така ќе знаете кои пиперки се најстари кога ќе почнете да ја подготвувате зимницата.

Ако имате вишок сок што се собрал при цедењето, можете да го зачувате одделно и подоцна да го искористите за сосови, паприкаш или други варени јадења.

Како да ги одмрзнете печените пиперки

За салата најдобро е постепено да се одмрзнат во фрижидер, а потоа да се исцеди вишокот течност.

Ако ги користите за сос, ѓувеч, паприкаш или друго варено јадење, можете да ги додадете и додека се уште се замрзнати. Така нема потреба да чекате целосно да се одмрзнат.

Најважно е да не ги пакувате во една огромна кеса. Помалите, рамни порции заземаат помалку простор, полесно се редат и се многу попрактични кога ќе дојде време да ги употребите.

извор:курир.мк

фото:Freepik