Теодора Џехверовиќ се огласи од хотелската соба: Седна на масата и ги рашири нозете

Пејачката Теодора Џехверовиќ напорно работи и често настапува. Бидејќи е постојано во движење и се појавува пред публика низ целиот регион, често мора да престојува во хотели.

Неодамна сподели видео, целосно средена и гламурозна по уште еден настап. По настапот, таа се врати во своето сместување и објави провокативно видео на Инстаграм.

Џехверовиќ позираше во тесен, краток фустан, додека седеше на креветот, ги рашири нозете, разгорувајќи ја машката фантазија со своите заводливи нозе.

Осветлувањето во собата беше пригушено, оставајќи ја пејачката во полутемнина, а уште поинтересно беше тоа што таа седна и на масата во истата поза.

foto: printscreen/instagram/teodoradzehverovic