„Би те претепала!“  – Пејачката брутално ја нападна Луна Ѓогани

Пејачката Гоца Тржан упати остри јавни критики кон Луна Ѓогани и нејзината мајка Анабела Атијас за време на нејзиното појавување во емисијата. Во таа прилика, Тржан не штедеше зборови кога зборуваше за учеството на Луна во реалното шоу, нагласувајќи дека го смета нејзиното однесување за неприфатливо.

– Те познавам од дете и морам да ти кажам дека не си нормална што си се впуштила во тие глупости. Дали си нормална? Зошто си го направи ова? Да имав можност, ќе те претепав – рече Гоца.

Пејачката откри и што претходно ѝ кажала на мајката на Луна, Анабела Атијас, нагласувајќи дека била исклучително искрена.

– И на твојата мајка ѝ го кажав тоа. Ја прашав: „Зошто не го извлече тоа дете оттаму за коса?“ Во таа смисла сум многу директна. И реков и: „Ќе ве запалам сите“. Не е реално шоу, туку социјален експеримент. Никогаш не би влегла во таква програма. Чувствувам почит кон тебе како дете кое пораснало покрај мене, но да бев твој родител, би те извлекла за коса, дури и ако тоа значеше продажба на сè, само за да не те доведам во ситуација целосно да полудиш – рече Тржанова.

Да ве потсетиме, Луна Ѓогани се појави во јавноста поради нејзината врска со оженет пејач.

Нивната романса започна за време на нивното учество во првата сезона на реалното шоу „Задруга“, по што во програмата влезе и неговата тогашна сопруга Кристина Кија Коцкар, која на крајот победи и освои награда од 50.000 евра.

Foto: print screen/tiktok/instgaram