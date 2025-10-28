Ана Николиќ и Рале се венчаа – Се заколнаа на вечна љубов далеку од Србија

Пејачката Ана Николиќ и продуцентот Горан Ратковиќ Рале отпатуваа на Малдивите, каде што сега наводно го кажаа судбоносното „да“.

Ана Николиќ и Горан Ратковиќ Рале отпатуваа на Малдивите, каде што го слават своето помирување по бурното раскинување.

Тие го платиле патувањето уште летото, додека биле во добри односи. Иако Ана подоцна го пријавила Ралет за насилство, а тој добил и забрана за пристап, двојката повторно се зближила набргу откако истекол забраната за пристап и сега уживаат заедно, сè уште криејќи го фактот дека се смириле.

Двајцата се венчаале, како што објавува „Курир“, на една од најубавите песочни плажи на Малдивите.

– Ана и Рале требаше да патуваат на Малдивите кон крајот на август, но тоа патување пропадна бидејќи таа го пријави за физичко насилство, што доведе до издавање итна полициска мерка против него. Тие престојуваа во еден од најлуксузните одморалишта на островот, но се согласија Ана да не објавува слики од одморот додека не се вратат. Секако, таа не можеше да се воздржи и веднаш објави неколку фотографии, што го изнервира Рале. Сепак, Рале не е видлив на ниту една од фотографиите бидејќи тој ги направи фотографиите од неа. Рале донесе и прстен за официјално да ѝ предложи брак, што таа веднаш го прифати. Тие се сложуваа добро во последните денови, а потоа едно утро таа го замоли Ратковиќ да се венчаат. Тој беше шокиран и ја праша дали е сигурна. Таа рече да и дека веднаш ќе се распраша што е потребно за да го кажат судбоносното „да“ – изјави извор за „Курир“.

Сепак, иако се заколнаа на вечна љубов во Младив, тие се законски обврзани да ја извршат церемонијата во Србија.

Foto: Printscreen/Instagram/ananikolicofficial